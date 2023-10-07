معروف البخيت؛ الرئيس الأكثر ثقافة!!

د. ذوقان عبيدات
قابلته ضابطًا بلباس مدني في جامعة مؤتة، بحضور رئيس الجامعة عيد دحيات وآخرين،
يتحدث بوعي وفكر ليسا معهودين فيمن عرفتهم لا من المدنيين ولا من العسكريين
سألته بدهشة: هل أنت أردني ؟
ثم سألت: هل أنت عسكري؟
أجاب بدهشة: نعم ! أنا عسكري أردني! كان كلامه مدهشًا فلم أقابل أستاذًا بمثل هذا الفكر؟
كنا نتحدث عن الشباب- وكنت وقتها مسؤولًا أو شبه مسؤول شبابي! تحدثنا عن التعليم والفكر والهندسة ، ثم صار الحديث ثنائيًا بيني وبينه، لأكتشف كنزًا فكريًا: أنسان يؤمن بالحرية وربما دون قيود، يرفض أي وصاية أيديولوجية على الشباب مهما كان مصدرها ، أعطاني أفكارًا شبابية،وقال: استمع للشباب ولا تتحدث عنهم! أطلقوا طاقاتهم ،
علموهم الحرية والكرامة!
تحدثنا في الهموم الوطنية. ، كان يشكو مما كنت أشكًو منه .
بعدها بقليل صار رئيسًا للوزراء
لم أتابع سلوكه. لكن أذكر له أنه كان جريئًا !!