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هل كان اشرف مروان جاسوس مصري ام اسرائيلي؟ .. ولماذا اقيمت له جنازة عسكرية؟

منذ 55 ثانية
هل كان اشرف مروان جاسوس مصري ام اسرائيلي؟ .. ولماذا اقيمت له جنازة عسكرية؟

 

 

 

وطنا اليوم –  كشف المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللواء المصري محمد الغباري، دوافع إقامة جنازة عسكرية لأشرف مروان. وقال اللواء الغباري، خلال لقائه ببرنامج “نظرة” على قناة “صدى البلد”، إن الدولة تقيم جنازة عسكرية لأحد أبنائها الذي قام بعمل بطولي ويكون ذلك تكريما له.

وأضاف أن الجنازة العسكرية إجراء استثنائي يصدر به قرار وزاري، موضحا أن إقامة جنازة عسكرية لأشرف مروان كان تقديرا لما قدمه. وأكد اللواء محمد الغباري أن إقامة جنازة عسكرية لأشرف مروان بمثابة اعتراف من الدولة بأنه صاحب عمل مجيد لم يحن وقت الإفصاح عنه. واستطرد قائلا إن “وثائق أشرف مروان لم يتم الكشف عنها لأنها لا تتبع الاستخبارات وإنما رئيس الجمهورية”. وأوضح أن الرئيس السادات شخصيا هو من كان يشغّل أشرف مروان بعيدا عن الدولة. واختتم حديثه بالقول إن السادات كان يقود الفكر السياسي للدولة المصرية ويجهز المسرح السياسي لحرب أكتوبر، وكان يتم استخدام أشرف مروان في خطة الخداع الإستراتيجي للعدو


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