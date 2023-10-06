الباحث الأردني سلوم ضمن قائمة العلماء الأكثر تأثير علي العالم للمرة الثالثة على التوالي

وطنا اليوم:في إنجاز مشرف، تم تصنيف الدكتور الأردني سعيد عبد الرحيم سلوم من جامعة سلفور ضمن قائمة العلماء 2% على مستوى العالم. حيث أدرجته جامعة ستانفورد ضمن النخبة المتميزة من الباحثين الأكثر تأثيرًا على الساحة العلمية العالمية. جاء ذلك استنادًا إلى قاعدة البيانات المتجددة التي أعدها الفريق المتعاون بين جامعة ستانفورد ودار النشر العالمية السيفير.

وتُظهر البيانات المُستقاة من هذه القاعدة نجاحات الدكتور سلوم وتأثيره البارز في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وتكنولوجيا التعليم، وغيرها. مع أكثر من 235 بحثًا نُشرت في مجلات علمية عالمية، وأكثر من 10,500 استشهاد بأبحاثه، أكد الدكتور سلوم مكانته الريادية في المجتمع العلمي، مُسهمًا بشكل فعال في الجامعات العربية والدولية.