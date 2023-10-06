إعلان نتائج ترشيح الطلبة في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء الخميس، أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقباله والمهن الطبيه المسانده لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024، (الدفعة الثانية والأخيرة).

وللاستفسار عن قبول الطالب اضغط هنا.

وحرصا من وحدة تنسيق القبول الموحد على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية فإن الوحدة أعلنت أيضاً على موقعها الإلكتروني/قسم قبول طلبة الدبلوم المتوسط الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل تخصص في كل محافظة سواءً للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأردنية أو حملة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية (عربية أو أجنبية).

وللاطلاع على هذه الحدود الدنيا اضغط هنا