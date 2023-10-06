قصة ضابط إسرائيلي وقع في الأسر المصري في حرب أكتوبر 1973

وطنا اليوم – نشر موقع “i24 News” الإسرائيلي قصة ضابط إسرائيلي يدعى يعكوف دور قال إنه وقع في الأسر بيد القوات المصرية خلال حرب أكتوبر 1973. وزعم الضابط يعكوف دور أنه تعرض للضرب بصورة متواصلة وتم وتعليقه من ساقه وهو مصاب.

وفي تصريحاته للموقع الإسرائيلي قال يعكوف: “لم أتحدث عن الأسر على مدار عشرين عاما واكتشفت لاحقا إصابتي باضطراب ما بعد الصدمة وخلال الفحوصات أخرجت ذكرياتي الدفينة من الأسر”. وأضاف يعكوف دور أنه وقع في الأسر خلال خدمته في موقع “الرصيف البحري” في حرب أكتوبر 1973، حيث صرح بأن قرار الاستسلام جاء رغم أن معقلهم صمد أكثر من أي معقل آخر جانب القناة. وأفاد الضابط بأنه قبل يومين أو ثلاثة من استسلامهم أخبرهم الطبيب أن الضمادات لديهم أوشكت على النفاذ، مما يعني أنه في حال أصيب جندي إضافي لن تكون هناك إمكانية لعلاجه، مشيرا إلى أن المصابين لم يحصلوا على شيء لتخفيف معاناتهم. وعن قرار الاستسلام للقوات المصرية، ذكر دور أنه اتخذ بعد مناقشات مع القيادة وقرروا الاستسلام عن طريق الصليب الأحمر والذي اتضح له لاحقا أنه كان بعلم الحكومة، مشيرا إلى أن قرار الاستسلام لم يكن مسألة بسيطة.

وصرح الضابط بأنه وفي اليوم العاشر رفعوا الراية البيضاء ومن ثم نقلهم الجيش المصري بالقوارب عبر القناة، ثم أحضروا حافلة فخمة للغاية.

وروى دور كيف تعرضوا للضرب بصورة متواصلة وهم بطريقهم إلى القاهرة وكانت عيناه مغطيتان، حيث قال “لقد ضربونا بلا نهاية وبدون تمييز، طوال الطريق إلى القاهرة”.

وتابع قائلا “وصلنا إلى مكان بدا لي كمحطة قطار، احتوى القطار على العديد من المقصورات وهناك عادوا وضربونا باستمرار دون رحمة، والأمر الأسوأ والأكثر إيلاما هو سماعنا لهم يقتربون منا ويتنقلون من غرفة إلى أخرى.. معرفة حقيقة أنهم قادمون إليك تؤلمك أكثر بكثير من الضرب”.

وأفاد بأنهم طرحوا عليه أسئلة تتعلق بالدبابات ولم يكن لديه أدنى فكرة عن الموضوع، ولم يسبق له أن كان على متن دبابة في حياته، ولم يقترب منها، مضيفا “لم أعرف بماذا أجيب أو ماذا أقول.. لقد علقوني من ساقي، وربطوا ساقي بالسقف، وبدأت بالنزيف.. تحاول أن ترفع رأسك بطريقة ما.. إنه أمر مريع.. لم يكن الضرب لانتزاع معلومات منا”.