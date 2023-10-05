تعميم مهم من التعليم العالي إلى رؤساء الجامعات الرسمية

وطنا اليوم:عمم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة اليوم الخميس على جميع رؤساء الجامعات والكليات الجامعية الرسمية بضرورة منح الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول في تخصصات الجامعات والكليات الرسمية ضمن قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2023 -2024 والتي أعلنت لمرحلة البكالوريوس مساء يوم الخميس الموافق 28-9-2023، وأعلنت لمرحلة الدبلوم المتوسط مساء يوم السبت الموافق 30-9-2023 فرصة نهائية لاستكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية وذلك حتى نهاية دوام يوم الاثنين القادم الموافق 9-10-2023، حيث ستكون وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت قائمة الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى وأكد الوزير محافظة أن الهدف من ذلك التسهيل على الطلبة وأولياء أمورهم ومنع ازدواجية دفع الرسوم في اكثر من جامعة.