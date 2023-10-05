طالب جامعي يترك طب الأسنان ويتجه لدراسة الشريعة

وطنا اليوم:نشر الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قصة طالب أردني حقق معدل 97.85%، وتم قبوله في تخصص طب الأسنان، إلا أنه تركه وتوجه لدراسة الشريعة الإسلامية.

وتاليا ما نشره الخطيب عبر صفحته في موقع الفيسبوك:

قصة جميلة تحمل عبرة أجمل أحببت أن أتشاركها مع متابعي صفحتي الطالب سند عامر الصمادي حاصل على معدل (97.85)% طالب منتظم وتم قبوله في تخصص طب الأسنان في الجامعة الأردنية للعام الجامعي2023-2024.

سند اجتهد وثابر وحصل على معدل مرتفع وتم قبوله في تخصص طب الأسنان ليلبي رغبة من حوله من الأهل والمجتمع ويثبت لنفسه ولهم أنه قادر على تحقيق هذا التميز ولكنه في لحظة معينة أخذ القرار الحاسم وقرر أن يترك طب الأسنان ويتوجه لدراسة الشريعة الإسلامية في دلالة واضحة أنه يعرف ماذا يريد وما هي رغبته وما هو التخصص الذي سيبدع في دراسته بعد أن عزل نفسه عن كل المؤثرات المجتمعية ولم يترك نفسه أسيراً للمعدل المرتفع في الثانوية العامة.

كل أمنيات التوفيق لك وبإذن الله نراك قريباً عالماً في الشريعة الإسلامية وخطيباً مفوهاً على منابرنا يجمع ما بين العلم الشرعي والعلم التطبيقي