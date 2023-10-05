كلية طب الأسنان في عمان الأهلية تعقد ورشة عمل حول استخدام التكنولوجيا الحديثة

وطنا اليوم:عقدت كلية طب الاسنان ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس حول استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعلم الطبي، وحضر الدورة أعضاء هيئة التدريس في الكلية وتم مناقشة مواضيع مختلفة حول طرق التدريس الحديثة وتطبيقاتها في كلية طب الاسنان.

وتعتبر هذه الورشة خطوة هامة نحو تطوير مجال التعليم الطبي وتحسين جودة التعليم في الكلية.

حيث قام أعضاء هيئة التدريس بالمشاركة الفعّالة وتبادلوا الأفكار والخبرات حول كيفية استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عملية التدريس.

وتم مناقشة مواضيع متنوعة تشمل طرق التدريس الحديثة التي يمكن استخدامها في تحسين فهم وتعلم الطلاب، بالإضافة إلى استعراض التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مجال طب الأسنان.

واستفاد المشاركون من هذه الورشة بشكل كبير من خلال اكتساب معرفة جديدة لتحسين أساليب التدريس والتفاعل مع التكنولوجيا الحديثة في مجالهم المهني