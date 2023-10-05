سمو ولي العهد يلتقي أ.د. مصلح الطراونة

وطنا اليوم:التقى ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مع النائب السابق الاستاذ الدكتور مصلح الطراونة ، نائب رئيس جامعة عمان الاهلية وعميد كلية الحقوق فيها مكرراً العزاء بوفاة نجله محمد الذي توفي بحادث سير له ولأفراد أسرته باسم جلالة الملك وباسمه، كما جرى بحث ومناقشة العديد من القضايا بكل صراحة ووضوح.

وقال الدكتور الطراونة: “لقد تشرفت يوم أمس بلقاء مولاي سمو ولي العهد، وكان لقاء دافئا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كرر فيه سموه عزاءه وعزاء جلالة الملك بوفاة نجلي محمد ومحبتهم لابناء شعبه”.

وأضاف الطراونة: “تحدثنا في الكثير من الملفات التي تشغل بال سموه وخاصة الشباب والبطالة والتعليم التقني والمهني والإصلاح الإداري والسياحة التعليمية، وتسويق الكفاءات الأردنية في الخارج وضرورة متابعة الانجازات على جميع الصعد وغيرها الكثير بكل صراحة ووضوح كما يرغب سموه دوما