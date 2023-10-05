بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

سمو ولي العهد يلتقي أ.د. مصلح الطراونة

منذ ساعتين
سمو ولي العهد يلتقي أ.د. مصلح الطراونة

وطنا اليوم:التقى ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مع النائب السابق الاستاذ الدكتور مصلح الطراونة ، نائب رئيس جامعة عمان الاهلية وعميد كلية الحقوق فيها مكرراً العزاء بوفاة نجله محمد الذي توفي بحادث سير له ولأفراد أسرته باسم جلالة الملك وباسمه، كما جرى بحث ومناقشة العديد من القضايا بكل صراحة ووضوح.
وقال الدكتور الطراونة: “لقد تشرفت يوم أمس بلقاء مولاي سمو ولي العهد، وكان لقاء دافئا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، كرر فيه سموه عزاءه وعزاء جلالة الملك بوفاة نجلي محمد ومحبتهم لابناء شعبه”.
وأضاف الطراونة: “تحدثنا في الكثير من الملفات التي تشغل بال سموه وخاصة الشباب والبطالة والتعليم التقني والمهني والإصلاح الإداري والسياحة التعليمية، وتسويق الكفاءات الأردنية في الخارج وضرورة متابعة الانجازات على جميع الصعد وغيرها الكثير بكل صراحة ووضوح كما يرغب سموه دوما


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:40

وزير الدفاع السوري غادر موقع الهجوم قبل لحظات من وقوعه

16:29

الأمن السيبراني يدعو الأردنيين لعدم مشاركة رموز التحقق

16:25

هيئة الدواء المصرية تحذر من منشط جنسي شهير

16:18

تعميم مهم من التعليم العالي إلى رؤساء الجامعات الرسمية

16:08

ارتفاع حوالات العاملين في الخارج إلى 2.2 مليون دولار خلال 8 شهور

16:02

طالب جامعي يترك طب الأسنان ويتجه لدراسة الشريعة

15:38

ارتفاع عدد قتلى هجوم المسيّرات على الكلية العسكرية في حمص إلى 54

15:24

وزير الزراعة يعلن إربد عاصمة للزيتون للعام الحالي

15:07

وزير المياه والري يستقبل السفيرة الأمريكية لدى المملكة

14:59

كلية طب الأسنان في عمان الأهلية تعقد ورشة عمل حول استخدام التكنولوجيا الحديثة

14:55

المالية: انخفاض الدين العام ليشكل 90.1% من الناتج المحلي الإجمالي

14:49

وزارة الأوقاف تتابع بقلق انتهاكات قوات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

وفيات
وفيات الخميس 5-10-2023وفاة المعمرة الأردنية جروة القرالة عن 106 أعوامحماة الزميل فارس خليفة في ذمة اللهالتربية تنعى معلما ومعلمة وطالباوفيات الأربعاء 4-10-2023