إيعاز حكومي للتعامل مع خطط طوارئ فصل الشتاء

وطنا اليوم:أوعز وزير المياه والري رائد أبو السعود إلى كافة عاملي الوزارة بالتعامل بمسؤولية وحرفية لتنفيذ جميع الخطط المرسومة للتعامل مع أي حالات طوارئ أو فيضانات لمياه الأمطار في جميع مناطق المملكة خلال الموسم المطري المقبل.

وأوعز أبو السعود كذلك، إلى تجهيز غرف العمليات والسيطرة في مركز الوزارة أولا بأول.

تخزين السدود

وفي سياق منفصل بلغ تخزين السدود الخميس 75 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 26% مقارنة مع 31 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 11% العام الماضي لنفس الفترة ، وفق بيان أصدرته وزارة المياه والري.

وأكدت اللجنة الوطنية لسلامة السدود جاهزية جميع منشآت سدود المملكة لاستقبال الموسم المطري.

وأضافت أنها تفقدت جميع مواقع السدود الرئيسية في مختلف المناطق وكشفت عليها، للتأكد من مدى استقبال مياه الأمطار.

محدودية الموارد

وأوضحت وزارة المياه أهمية السدود لما يعانيه الأردن من محدودية الموارد المائية و شح تغذيتها نتيجة لتناقص و تذبذب معدل هطول الأمطار في السنوات الأخيرة، و تزايد الطلب على المياه في ظل الازدياد السكاني المضطرد و انتعاش الحياة الاقتصادية في مختلف المجالات.

وشددت وزارة المياه والري على أهمية بذل كافة الجهود لتحقيق أكبر استفادة مائية وزيادة القدرة التخزينية ، عبر بناء سدود جديدة وكذلك للحفاظ على أكبر مردود ممكن من المواسم المطرية في مختلف أنحاء المملكة لاستخدامها في توفير متطلبات الاستهلاك في قطاعات الشرب والاستخدامات المنزلية المختلفة و الصناعة و ري المزروعات