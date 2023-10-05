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رئيس الجامعة الأردنية يهنئ بذكرى اليوم العالمي للمعلم

منذ ساعتين
رئيس الجامعة الأردنية يهنئ بذكرى اليوم العالمي للمعلم

وطنا اليوم:هنأ رئيس الجامعة الأردنيّة الدّكتور نذير عبيدات، باسمه واسم أسرة الجامعة، معلّمي ومعلّمات الوطن الغالي، بمناسبة اليوم العالمي للمعلّم الذي يصادف اليوم الخميس.

وقال عبيدات في هذه المناسبة إن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قد أقرّت يوم الخامس من تشرين الأوّل من كلّ عام موعدًا للاحتفاء بالمعلم، إيمانًا بمنجزاتهم وقدراتهم على تطوير المجتمعات.

وأضاف أن سمو الرسالة التي يؤديها المعلمون والمعلمات تحتم علينا الوقوف إجلالا واحتراما لهم في عيدهم، لنستذكر تضحياتهم وتفانيهم في تقديم العلم، ونقدم الثناء والعرفان على ما بذلوه من جهود أثمرت في بناء جيل متعلم.

وتوجه عبيدات بالثناء والتقدير للمعلمين، مبديًا فخره واعتزازه بهم رموزَ عطاء وتضحية بمناسبة يومهم العالمي وبوصفهم العنصر الأساس القادر على تحقيق الآمال والأهداف التربوية المنشودة، مقدرًا لهم جهودهم في بناء الأجيال الناشئة للوصول بهم إلى أعلى المستويات والدرجات العلمية.


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