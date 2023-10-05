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عدم دقة توقعات العالم الهولندي بشأن الزلازل واضحة .. والخبراء يحذرون من النبوءات الكاذبة

منذ دقيقة واحدة
عدم دقة توقعات العالم الهولندي بشأن الزلازل واضحة .. والخبراء يحذرون من النبوءات الكاذبة

 

 

وطنا اليوم – منذ أشهر يشغل العالم الهولندي المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، القلقين من الزلازل والمتابعين أخبار الهزات حول الكوكب.

فعلى الرغم من أن كافة خبراء الزلازل والعلماء يؤكدون استحالة توقع الزلازل فإن لفرانك نظرية الأخرى.

لكن رياح الأرقام تشي بعكس ما تشتهيه سفن هذا العالم الهولندي.

إذ رصدت منصات تقصّي الحقائق حول العالم عدداً كبيراً من التوقّعات التي أطلقها الخبير الهولنديّ المزعوم، ليتبين أن الصدفة لم تحالفه سوى مرة، حين زعم أن توقع حدوث زلزال فبراير الماضي الذي ضرب تركيا وسوريا.

يشار إلى أنه غالبا ما تحدث الزلازل بسبب عوامل في باطن الأرض وتحديداً في الصفائح التكتونيّة، وهي ظواهر لا يمكن توقّعها.

رغم ذلك تكثر النبوءات الكاذبة عن حدوث الزلازل بالاستناد إلى “اصطفاف الكواكب” وتغزو مواقع التواصل حول العالم، ولا سيّما تلك المنسوبة لهذا الخبير الهولندي.

إلا أن علماء الجيولوجيا وخبراء الزلازل المعروفين حول العالم ينفون هذه التوقّعات الكاذبة، وينفون قطعاً وجود أي طريقة حتى الآن للتنبّؤ بوقوع الزلازل.


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