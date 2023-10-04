إعلان نتائج المرشحين للاستفادة من الدورة الثانية للمنح الخارجية – رابط

وطنا اليوم:أعلنت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح الخارجية للعام الجامعي (2023-2024)، ضمن دورة الترشيح الثانية.

وبحسب بيان للوزارة، يمكن الإطلاع على النتائج من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات: (http://www.dsamohe.gov.jo)، كما سيتم إرسال رسائل نصية للطلبة المرشحين على أرقام الهواتف التي تم تخزينها عند تقديم الطلبات.

وأشارت إلى أنه سيُعطى الطالب المرشح للاستفادة من هذه المنح مهلة 12 ساعة فقط، لاتخاذ القرار وتنفيذه إلكترونياً بالموافقة على المنحة التي تم ترشيحه للاستفادة منها، أو رفضها من خلال برمجية إلكترونية أعدتها الوزارة مسبقاً لهذا الغرض على أن يقوم في حال الموافقة على الترشيح باستكمال الوثائق اللازمة خلال 48 ساعة من خلال مراجعة الوزارة / مديرية البعثات / قسم الدارسين في الخارج والاتفاقيات الثقافية، وبخلاف ذلك فإنه يفقد حقه في الترشيح.

ودعت الوزارة الطلبة غير المرشحين للاستفادة من هذه المنح، الاطلاع من خلال البرمجية على أسماء ومعدلات الطلبة الذين تم ترشيحهم ضمن اللواء الجغرافي أو الاعتباري الذي ينافس ضمنه الطالب، وللاستفسار يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الخاص بمديرية البعثات: (dsa@mohe.gov.jo)