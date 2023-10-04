ما بين السوشال ميديا و نيويورك / ٤

مروان العمد

واتابع اليوم حديثي عن هروبي من عالم السوشال ميديا ، وعدم التعامل معه ، بالرغم من كل الاحداث التي جرت وتجري ومدى خطورتها ، والتي يتم تداولها بشكل جنوني من خلال هذا العالم الافتراضي . مع انني قد اعود اليها ذات يوم بالتعليق والتحليل بعد ان يتبين منها الخيط الابيض من الاسود . ولذا فسوف استأنف حديثي عن رحلتي الى نيويورك من خلال السطور وما خلف السطور . وكنت قد تحدثت عن زيارتي للعاصمة واشنطن ، ثم عن اقامتي في ولاية نيوجرسي المقابلة لمدينة نيويورك ، والتي ترتبط بها من خلال العديد من الجسور ، بعضها معلق فوق نهر هدسون ، وبعضها من خلال انفاق اسفل مياه النهر ، وبواسطة القطارات او الباصات او السيارات ، بالاضافة الى السفن النهرية . وخلال اقامتنا هناك كنا نتردد باستمرار على نيويورك ، والتي وعند وصولك اليها للمرة الاولى ، تبهرك بابنيتها وابراجها العالية ، والتي لا تكاد تشاهد نهايتها اذا كنت تعاني من الام الرقبة . والتي وكلما توغلت فيها تشاهد المزيد من ابراجها ، و منها القديم المبني بالحجارة ، ومنها الحديث المبني من المواد المعدنية والزجاج . والتي تتنوع باشكالها وارتفاعاتها ، وتبدوا وكانها غابة مكتظة بها . ويمكنك التجول بقسم منها من خلال ادراج وحدائق معلقة ، مما يجعل من التجوال فيها متعة خاصة . و تعتبر المدينة الاكثر ازدحاماً بالسكان في اميركا نسبة لمساحتها ، حيث يقطنها ثمانية ملايين ونصف المليون نسمة ، وهي مدينة تعدد الاعراق والمهاجرين الذين يمثلون مختلف جنسيات العالم وثقافاته . و يتحدث سكانها بحوالي 170 لغة ، وتقطنها جالية يهودية تبلغ نسبتها خمسة في المائة من السكان ، ولكنهم يسيطرون على العصب الاقتصادي والمالي والتجاري فيها . ويشكل المسلمين ثلاثة ونصف في المائة من سكانها . وتتكون مدينة نيويورك من خمس مناطق هي بروكلين وكوين و منهاتن و جزيرة سويتن . وكل منطقة فيها لها ميزاتها الخاصة بها ، واماكنها السياحية . ومن اهم معالمها ميدان تايمز سكوير المزدحم دائماً بالسياح ، وحيث تقام الاحتفالات و العروض الفنية فيه ، وخاصة بالمناسبات الوطنية والفنية ورأس السنة . و منطقة برودواي وهي من اهم واكبر مراكز صناعة الترفيه والفن في العالم . حيث توجد فيها اهم المسارح التي تعرض عليها اهم الاعمال الفنية . وقد حضرنا باحد مسارحها الفخمة والتاريخية مسرحية علاء الدين . كما توجد بها حديقة سنترال بارك ، والتي تغطي مساحة واسعة من اجمالي مساحة المدينة ، والتي تمتاز بجمالها وتنوع نباتاتها ، والتي يتم استخدم الكثير من اماكنها في تصوير الافلام كما في مدينة نيويورك وابراجها . كما فيها مبنى الامم المتحدة ،و الذي به قاعة الجمعية العمومية التي يجتمع اعضاءها فيه من اجل حل المنازعات الدولية كما يفترض ، وفيه تعقد اجتماعات مجلس الامن المكون من خمسة عشر عضوا . منهم خمسة دائمون يتمتعون بحق النقض لاي قرار يعرض ، مما حوله الى وسيلة لتحكم هذه الدول وبمصير العالم ، وحرمت قراراته بعض الشعوب من حقوقها مثل الشعب الفلسطيني . كما اصبح وسيلة لشن الحروب على بعضها ومحاصرتها ، و فيها برج الامبير ستيت الشهير ، ومنطقة وول ستريت ، والتي كانت سوقاً لبيع وشراء العبيد والاوراق المالية ، والتي اصبحت حالياً منطقة المال والاعمال ، ومقر بورصة نيويورك المالية التي تعتبر الاهم في العالم . ويقع في منهاتن بنك الاحتياطي الفيدرالي لولاية نيويورك والمقاطعات والولايات المرتبطة بها ، والذي هو الاكبر في اميركا من اصل ثلاثة عشر فرعاً ، تشكل في مجموعها البنك المركزي الامريكي والذي اصبحت دولاراته هي احتياطي معظم العملات الدولية ، مما مكنه من التحكم فيها . ويمكن زيارة المكان الذي كان ينتصب فيه برجي مركز التجارة العالمي قبل ان يتهدما في احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 ، حيث حل محلهما معلمين على شكل بركتي مياه كنصب تذكاري للحادثة ، ومقبرة لبقايا الضحايا والذين لا يزال بعضهم مجهولي الهوية . بالاضافة الى اقامة مبنى متحف قتلى الهجمات . واقيم بالمكان مركز التجارة العالمي 1 والذي دشن عام 2014 وبارتفاع 541 متراً ، و عدد طوابقه اكثر من مائة طابق ، والذي اطلق عليه اسم برج الحرية ليعبر عن صمود المدينة رغم الكارثة ، بالرغم من استمرار الجدل حول هذا الانفجار . وخاصة انفجار البرج السابع من مجمع ابراج المركز ، والذي يقال انه كان يحوي وثائق هامة تتعلق بتحقيق كان يجري في قسم من البنتاجون ، وهو القسم الذي دمر في انفجارات ذلك اليوم دون ان نشاهد الطائرة التي فجرته ولا حطامها ، والذي ادى الى احتلال دولتين هما افغانستان والعراق ، بحجة دعمهما للارهاب ولهذه العملية ، وبحجة تواجد اسلحة الدمار الشامل في العراق ، الامر الذي ثبت عدم صحته . وكانت هذه الاحداث شرارة انطلاق الربيع العربي الذي تسبب بموت وجرح مئات ألوف الاشخاص ، وملايين المهجرين الى مختلف دول العالم ، ناهيك عن الدمار والخراب في المباني والبنية التحتية للدول التي شهدت هذا الربيع . وفيها اكثر المتاحف الفنية قيمة في العالم ، مثل متحف المتروبوليتان للفنون والذي يه آثار من جميع الحضارات البشرية ، والتي تم جمعها وجلبها من مختلف انحاء العالم . ومتحف الفن الحديث ، ومتحف غوغنهايم ، ومتحف الشمع حيث يتاح للزائر فرصة الوقوف الى جانب مشاهير العالم في السياسة والفن والرياضة وغيرها والتقاط الصور معهم . والمتحف الامريكي للتاريخ الطبيعي . وبها تصدر صحيفة نيويورك تايمز والتي تعتبر واحدة من اكثر الصحف احتراماً بالعالم . ويقع بها المقر الرئيسي لقنوات أ بي سي ، وسي بي إس ، و إن بي سي ، اشهر محطات التلفزة في اميركا والعالم . ويمكن ارتياد اماكن التسوق والتي بها اشهر ماركات الازياء العالمية التي يرتادها المشاهير . وفي النهار يغلب عليها طابع الاعمال ، اما في الليل فتتحول واجهات ابراجها الى شاشات عرض لمختلف المنتجات والاعلانات الضخمة وباسلوب عرض جذاب يعتمد على احدث وسائل التكنولوجيا الرقمية . وتتحول ابراجها الى شعلة متلألئة من الانوار . وبها مطار جون اف كنيدي والذي هو من اكبر مطارات العالم مساحة وحركة . وبامكان السائح ان يتجول فيها على قدميه و يرتاد مطاعمها ومسارحها وحدائقها ومعارضها . وبامكانه ان يستعمل الباص المكشوف حيث يتنقل به على اهم معالمها ، او بواسطة الباصات العادية ، او شبكة السكك الحديدية . كما بامكانه استخدام السفن للقيام بالانتقال الى الضفة الاخرى ، او القيام برحلات سياحية بعيدة ، او للذهاب الى قرب تمثال الحرية المطل على خليج نيويورك ، ومشاهدته عن قرب ومن جميع جوانبه . وهذا من الجانب المضيئ لمدينة نيويورك والذي مهما تحدثت عنه فأنني لن اوفيه حقه . ولكن يبقي هناك جانب الآخر لمدينة نيويورك .

يتبع

مروان العمد

٤ / ١٠ / ٢٠٢٣