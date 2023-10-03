عمان الأهلية تشارك بمصر في فعاليات برنامج إعداد قادة التنمية المستدامة

وطنا اليوم:شاركت جامعة عمان الاهلية في فعاليات البرنامج التدريبي “إعداد قادة التنمية المستدامة” والذي نظمه معهد إعداد القادة بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية في جمهورية مصر العربية وباستضافة من الجامعة البريطانية في مصر خلال الفترة 24-27 / 9 / 2023، تحت رعاية الاستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ، والاستاذ الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والاستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والاستاذ الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

وقد مثل مشاركة الجامعة في البرنامج الطالب آدم الحديدي من كلية فنون الطهي والضيافة بجامعة عمان الأهلية .

حيث تضمن البرنامج التدريبي زيارات إلى الأهرامات والمتحف القومي للحضارة المصرية، بهدف تعزيز الوعي بالتراث الثقافي والتاريخي وتبادل الخبرات والثقافات بين المشاركين في البرنامج.

وشهدت فعاليات الحفل الختامي للبرنامج كلمة للأستاذ الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، الذي أشاد بالتعاون الإيجابي والبناء مع اتحاد الجامعات العربية والجامعة البريطانية في مصر، والتزام وأداء الطلاب المتميزين خلال فترة البرنامج التدريبي، والأفكار والرؤى المبتكرة التي قدمها الطلاب والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكد “همام” على أن الشباب هم الدافع الرئيسي لعجلة التنمية المستدامة، لذلك يجب الاستثمار في طاقاتهم من خلال إخضاعهم للتعليم والتدريب وتزويدهم بالخبرات اللازمة ليصبحوا قياديين ومؤثرين في مجتمعاتهم.

كما أشاد الاستاذ الدكتور خميسى حميدى، الأمين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية، بدور معهد إعداد القادة في تعزيز ريادة مسارات التنمية في الوطن العربي، وأهمية دمج مفهوم التنمية المستدامة في العمل الإداري للمؤسسات التعليمية، ونشر ثقافة الالتزام الأخلاقي والمسؤولية الاجتماعية لدى الشباب العربي.

وفي ختام الحفل، حث اللواء أ.ح مهندس حافظ محمد مساعد وزير التجارة والصناعة الأسبق، مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق، طلاب الوطن العربي على ضرورة الترابط والتعاون