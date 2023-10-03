بدء تقديم طلبات الانتقال بين التخصصات وإساءة الاختيار

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالإنتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى سيبدأ اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 3-10-2023 وحتى الساعة 12 من مساء يوم الخميس القادم الموافق 5-10-2023 وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo .

ووفق القبول الموحد، تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023 / 2024 ، للفئات التالية:

1. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي أو في الأعوام السابقة ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.الطلبة.

2. الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية أو الأجنبية للعام الحالي أو في سنوات سابقة، ويسمح لهم بتقديم طلبات إنتقال أو سوء إختيار لجميع التخصصات، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الإنتقال إليه.

• بعد إعلان نتائج القبول الموحد يرجى من الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة/كلية.

• كما تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد عن وجود تخصصات جديدة قد تم طرحها ضمن هذا الطلب ولم تكن قد طُرحت سابقاً ويمكن للطلبة التقدم لها وهي :

1) التمريض المشارك / جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية معان

2) هندسة بحرية/ جامعة البلقاء التطبيقية /كلية العقبة

3) السجل الطبي/ جامعة البلقاء التطبيقية /كلية الشوبك

4) تكنولوجيا التصنيع الغذائي / جامعة البلقاء التطبيقية / كلية الشوبك

5) ادارة الفنادق / جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون

6) فنون الطهي/ جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون

7) تصميم الأزياء وإنتاج الملابس/جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية عجلون

8 ) تقنيات الإنتاج التلفزيوني والاخراج/ جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط التقنية

9) تكنولوجيا الأزياء والحياكة/ جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط التقنية

لتقديم طلب الرجاء الدخول إلى الرابط التالي :

https://www.admhec.gov.jo/DiplomUnivTransApp2023/