ارقام فلكية قيمة المساعدات الامريكية لاوكرانية منذ بداية الحرب

وطنا اليوم – في ظل الدعم الدولي والعالمي المُقدم إلى أوكرانيا، من أجل مواجهة الغزو الروسي غير المُبرر على أراضيها، تحدثت تقارير بشكل مُحدد على الدعم الأمريكي بعد أكثر من عام ونصف من بدء الحرب، التي اندلعت شرارتها في الـ 24 من فبراير عام 2022. وفي هذا الصدد، عدّدت صحيفة “واشنطن بوست“، أبرز بنود الدعم الأمريكي إلى أوكرانيا، والذي بدأ من اليوم الثاني للعدوان الروسي، حيث أعلن بايدن تقديم حزمة مساعدات عسكرية بلغت قيمتها 350 مليون دولار.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، خصصت الولايات المتحدة ما يزيد عن 60 مليار دولار من الدعم لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، وبنسبة 65% من تلك المساعدات كانت عسكرية. واستنادًا لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن: “حزمة المساعدات الأولى شملت أسلحة وذخائر، بجانب دروع واقية من الرصاص، ومُعدات للمدافعين عن الخطوط الأمامية.

وفي الـ 25 من أغسطس عام 2022، وبالتزامن مع ذكرى استقلال أوكرانيا ودخول الهجوم الروسي شهره السادس، أعلنت واشنطن تقديم مساعدات عسكرية بلغت 3 مليار دولار.

واستهدفت تلك الحزمة العسكرية تعزيز قدرات الجيش الأوكراني للعامين المقبلين، عبر تزويد صفوفه بصواريخ أرض جو أكثر تطورًا، وقذائف مدفعية وصواريخ موجهة بالليزر.

وبعد عامٍ من اندلاع الحرب في فبراير 2023، وصلت حجم المساعدات الأمريكية المقدمة إلى السلطات الأوكرانية 31.8 مليار دولار.

مساعدات أمنية إضافية

أما في مارس الماضي، أعلنت إدارة بايدن تقديم مساعدات أمنية أخرى، بقيمة ملياري دولار، كجزء من “الالتزام بأمن أوكرانيا على المدى الطويل”.

يأتي هذا فيما تواصل الدعم العسكري الأمريكي إلى أوكرانيا طيلة الأشهر الماضية، وتحديدًا بعد إعلان كييف إطلاق هجومًا مضادًا بهدف استعادة أراضيها التي انتهكتها روسيا.