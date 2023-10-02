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محافظة : لا شواغر في التخصصات الطبية وملتزمين بما أقره مجلس التعليم العالي

منذ ساعة واحدة
محافظة : لا شواغر في التخصصات الطبية وملتزمين بما أقره مجلس التعليم العالي

وطنا اليوم:قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة اليوم الاثنين أنه لا يوجد أي شواغر في التخصصات الطبية سيتم تخصيصها أو تجييرها لطلبة رفع المعدل (الطلبة المعيدين) أو لغيرهم من فئات الطلبة، مؤكداً الالتزام التام بما أقره مجلس التعليم العالي من أعداد للقبول في مختلف التخصصات للعام الجامعي 2023-2024 بما فيها التخصصات الطبية الأربعة (الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة).
وأضاف محافظة بأنه لم يتم الاتفاق مع جهة كانت على زيادة هذه الأعداد أو تخصيص مقاعد إضافية لطلبة رفع المعدل.


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