تشكيل مجلس جامعة فيلادلفيا‎

وطنا اليوم:استنادًا الى المادة (16/أ) من قانون الجامعات الأردنية رقم (18) لعام 2018 وتعديلاته، قرر الأستاذ الدكتور عبد الله محمد الجراح رئيس الجامعة تشكيل مجلس الجامعة، للعام الجامعي 2023/2024 برئاسته وعضوية كل من:

الأستاذ الدكتور خالد سفيــــــــــان سرطـــــــاوي

نائب الرئيـــــــس للشــــــــــؤون الأكاديميــــــــــة

الأستاذ الدكتور فؤاد عبد الرحمن طه عبد الله

عميد كلية العلوم الطبية المساندة

الأستاذ الدكتــور محمد جاسر بني يونـس

عميد كلية الهندسة والتكنولوجيا

الدكتـــــــــــور عمـــــر فارس كفاوين

قائمً بأعمال عميد شؤون الطلبة

الأستاذ الدكتور رائد محمود العطيات

الدكتور عبد الله محمد الصبح

ممثلي كلية العلوم

الدكتور عدنان محمود الطوباسي

الدكتور عبد السلام محمد العودات

ممثلي كلية الآداب والعلوم التربوية

الدكتورة سوسن محمد أمين الخوالدة

الدكتور محمد مصطفى عقلة قوقزة

ممثلي كلية الهندسة والتكنولوجيا

الدكتور محمد رسول رشيد مصطفى شوملي

الدكتور سعيد معن سعيد مرجي

ممثلي كلية الصيدلة

الدكتور رأفت ابراهيم رضوان خوالدة

ممثل الحقوق

الدكتورة هبة محمد أحمد حتاملة

الدكتور شادي محمد عبد الله الطاهات

ممثلي كلية الأعمال

الدكتور فراس محمد هشام سعيد نجار

الدكتور رامي حسن الطعاني

ممثلي كلية تكنولوجيا المعلومات

الدكتورة غدير عبد الرزاق عثمان

ممثل كلية العلوم الطبية المساندة

الدكتور عماد محمد فارس الجراح

ممثل كلية التمريض

الدكتورة سولين أحمد المومني

ممثل كلية العمارة والتصميم

الدكتور قدري جمال حمارشة

مدير مركز التطوير والتدريب الأكاديمي والاداري

السيدة نداء جودت أبو عصب

مدير الدائرة المالية

السيد أحمد عبد الغني أحمد عبد الله

مدير الرقابة والتدقيق الداخلي

السيد جمال عبد الله أحمد الواكد

ممثلي المجتمع المحلي

السيد محمد ناصر العثامنة

المحامية ايناس ” محمد فرحات ” علي الشريف

ممثل الخريجين

الطالب عبادة إياد محمد حمدان

الطالبة رؤى يعقوب سالم خطاب

ممثلي الطلبة

و تتضمن مهام المجلس رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجالات التعليم و البحث العلمي و خدمة المجتمع المحلي .