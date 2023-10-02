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بدء تقديم طلبات الانتقال بين التخصصات والجامعات لمكرمة أبناء العشائر

منذ ساعتين
بدء تقديم طلبات الانتقال بين التخصصات والجامعات لمكرمة أبناء العشائر

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، عن بدء عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى، للطلبة المستفيدين من مكرمة أبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين، وحتى الساعة 12 مساءً من يوم الأربعاء المقبل، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة.
وبينت الوحدة أن عملية تقديم طلبات الانتقال محصورة بالطلبة الأردنيين (المحققين لشروط الاستفادة من المكرمة الملكية السامية)، وحسب الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لهذه المكرمة في كل محافظة من محافظات المملكة، إضافة إلى توفر الشواغر، كما أن هذه الطلبات لا تشمل الانتقال إلى تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك بناءً على قرار اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية.
وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، إضافةً إلى الشواغر المتوفرة في نفس التخصص بعد انتهاء عملية التقديم.
ودعت الطالب إلى استخدام نفس البيانات (الرقم الوطني)، و(الرمز السري) الذي قام بإنشائه عند تقديم طلب الالتحاق لأول مرة، ولتقديم طلب انتقال الدخول إلى الرابط:
https://www.admhec.gov.jo/AklUnivTransApp2023


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