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جامعة فيلادلفيا تستعد لتخريج كوكبة جديدة من طلبتها‎

منذ ساعتين
جامعة فيلادلفيا تستعد لتخريج كوكبة جديدة من طلبتها‎

وطنا اليوم:أنهت جامعة فيلادلفيا استعداداتها لحفل تخريج الفوج الثلاثين من طلبتها (الفصل الصيفي 2022/2023)، المنوي إقامته في صالة فيلادلفيا الرياضية يوم الأربعاء الموافق 4/10/2023، حيث تبدأ مراسم حفل التخريج لكافة الكليات الساعة الثانية عشر مساءً، و يتوج هؤلاء الخريجون مسيرتهم العلمية بسعادةٍ غامرة، ترسمها ذكريات هذه المرحلة على وجوههم مشاركين فرحتهم مع ذويهم، ومع جامعتهم التي تفخر بهم، وبكل فوجٍ سبق تخريجه وانطلق إلى ميادين العمل حاملين رسالة ورؤيتها القائمة على التميز في التعليم والتعلم والبحث العلمي وخدمة المجتمع واعداد خريجين مزودين بالمعرفة والمهارات والقيم وصقل شخصيتهم، وإعدادهم للعمل وتكوين اتجاهاتهم الإيجابية وبما يخدم وطنهم.
بعد أن وفرت الجامعة الإمكانات كافة لأبنائها الطلبة لتحقيق التميز في الصعد والمجالات كافة، من خلال رفد الجامعة بأعضاء هيئة تدريسية وكوادر إدارية متميزة.


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