عبيدات يكرم خريجي الجامعة الأردنية الذين حصلوا على أعلى العلامات في امتحان القبول للاختصاص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية

وطنا اليوم – كرّم رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات، خلال جلسة مجلس العمداء اليوم الاثنين، خمسة أطباء من خريجي الجامعة الأردنية حصلوا على أعلى العلامات في امتحان القبول للاختصاص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية “الجزء السريري” لعام 2023، مسجّلين بذلك إنجازا أردنيا متميزا في نتائج هذا الامتحان على مستوى العالم.

وهنأ عبيدات الأطباء، معبرا عن فخره بوجودهم ضمن الجلسة، واعتزازه بخريجي كلية الطب في الجامعة الأردنية، مشيدًا بالكلية التي تشكّل علامة فارقة على مستوى الأردن، لافتا إلى أنها ترفد المجتمع الطبّي والإنسانّي سنويًّا بفوج جديد مميز مبدع، يسعى طلبته في الأرض ليسطّروا النجاح تلو النجاح، والإبداع تلو الإبداع.

وقال موجها حديثه للطلبة إنهم، بهذا الإنجاز والتميز الذي حصدوه، قدّموا لجامعتهم وكليتهم شكلا ولونا آخر، وبيّنوا أنّهم قيمة كبرى ورقم صعب في عالم الطب، مشيرا إلى أن هذا التميز لم يأتِ صدفة بل نتاج الجهد والإخلاص والشغف للتعلم، رغبة منهم في أن يصبحوا قدوة لمن بعدهم، مؤكّدا أن هذا التميز جاء بتسهيل أهلهم وذويهم للظروف المحيطة، وتيسير جامعتهم وكليتهم ومدرسيهم للتحديات التي واجهتهم.

وأضاف عبيدات أن كلية الطب ذات رونق خاص وتاريخ وشكل ونظام متميز في عالم الأكاديميا والطب، وضعه مؤسسو هذه الكلية، لضمان أن تكون في مصاف الكليات الأفضل في هذا المجال، داعيًا الطلبة كذلك لأن يكونوا سفراء لجامعتهم، وأن يضعوا نصب أعينهم أهلهم وجامعتهم وكليتهم ومن درّسوهم.

بدوره، هنأ عميد الكلية الدكتور ياسر الريان الأطباء على تفوقهم في امتحان القبول للاختصاص الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الكلية من الكليات الرائدة في الجامعة من حيث عدد البحوث والاستشهادات، فقد أنتج الدكتور أحمد الطوباسي، الأكثر بحثا هذا العام، 32 بحثا منشورا، تلته الدكتورة رندة افرام بـ15 بحثا منشورا، والدكتور عاصم الرفاعي بـ8 أبحاث منشورة، كما أشار إلى ارتفاع معدل نشر الخريجين في الأعوام الأخيرة بشكل مطّرد مستمر، عازيا الفضل كله للجهود التي بذلها أعضاء هيئة التدريس والزملاء الذين وجّه لكلّ واحدٍ منهم الشكر.

يُشار إلى أن الطبيب أحمد جمال الشروف قد حصل على علامة 282؛ الأعلى في امتحان معادلة الشهادة الأمريكية، فيما حصل الطبيب توفيق تحسين برقاوي على علامة 281، أما الطبيب إسحق سالم خوري فحصل على علامة 280، بينما حصلت الطبيبة زينة العساف على علامة 276، أما الطبيب أحمد عز الدين كفاف حصل على علامة 274 في هذا الامتحان، الذي تنافس فيه عدد كبير من الأطباء من حول العالم