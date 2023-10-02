مجلس العقبة يطالب بالقبول المباشر للحاصلين على معدل 65 بالمئة

وطنا اليوم:طالب مجلس محافظة العقبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمنح القبول المباشر لطلبة العقبة الحاصلين على معدل 65‎%‎ ومافوق ولم يحصلوا على مقعد جامعي في جامعات العقبة ضمن قوائم القبول الموحد، البالغ عددهم أكثر من 500 طالب.

وأفاد رئيس المجلس عماد عمرو من خلال الطلب المقدم “للتعليم العالي، بمنح الطلبة مقاعد قبول في كلية العقبة الجامعية/البلقاء التطبيقية، والجامعة الأردنية فرع العقبة.

وقال عمرو إن المطالب جاءت بهدف اختيار الطلبة للتخصصات المتاحة والمطلوبة، مؤكدا ان اهالي الطلبة غير قادرين على ارسال ابنائهم الى جامعات خارج المدينة نظرا لظروفهم الاقتصادية الصعبة