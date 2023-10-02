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منصة إلكترونية للإجابة على استفسارات الطلبة بالقبول الموحد (رابط)

منذ ساعة واحدة
منصة إلكترونية للإجابة على استفسارات الطلبة بالقبول الموحد (رابط)

وطنا اليوم:أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إعتباراً من يوم الأحد الموافق 1-10-2023 منصة إلكترونية خاصة للإجابة على جميع استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2023-2024، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً وحتى يوم الخميس القادم ويمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها حيث سيتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى، لذا تهيب الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الإجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيس بوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً.

وللدخول لهذه المنصة يمكن استخدام الرابط التالي: انفر هنا


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