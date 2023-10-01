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هذا ما قاله ابراهيم شاهزادة على نشرة اخبار الثامنة

منذ 16 ثانية
هذا ما قاله ابراهيم شاهزادة على نشرة اخبار الثامنة

 

وطنا اليوم – انتقد الإعلامي الأردني المعروف إبراهيم شاهزادة اداء مقدمي نشرة الاخبار الرئيسية واستديو الاخبار على التلفزيون الأردني وقال في ادراج له عبر الفيسبوك :-

لأني من رحمهما وُلدت مهنيا فليعذرني القائمون عليها ، وأبدأ بالتلفزيون ، إن ظنوا إني أسيئ لهم من خىلال بعض ملاحظاتي عليه ، وارجو أن يتقبلوها بروح ايجابية : منذ مدة وأنا اشاهد نشرات اخبار الساعة الثامنة التي تبدأ بإشارة أشبه ما تكون بلوحة سيريالية مزخرفة يمكن الإستغناء عنها باشارة بسيطة كما هو الحال في اعرق محطات التلفزيون العربية والعالمية.

الطاولة الكبيرة التي يجلس او تجلس خلفها مذيع أو مذيعة النشرة فقط والتي تتسع لعشرة اشخاص لا لمقدم النشرة فقط . ومعظم تلفزيونات العالم المعروفة تشاهد مقدموها الذين بستضيفون اعدادا من المعلقين يجلسون خلف طاولة صغيرة مستديرة ولا توجد خلفهم زخارف او لوحات .

السرعة الكبيرة في نطق كلمات النشرات من خلال الملقن دون القاء نظرة بين الحين والحين على النص المكتوب المتواجد على الطاولة امام المقدم وخاصة عند الاستشهاد بقول مسؤول او شاهد على حدث ما.


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