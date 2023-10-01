كتبها بخط يده.. وصية محمد حسنين هيكل غدا

وطنا اليوم – أعلنت قناة «الوثائقية»، أنها ستعرض وصية الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل، التي كتبها بخط يده في سبتمبر 1997، قبل وفاته بنحو 19 عامًا.

ويأتي ظهور وصية هيكل على شاشة «الوثائقية» وصفحتها الرسمية بدءًا من الغد، كأول ظهور لها، وهي تعكس جوانب إنسانية مهمة من حياة هيكل، كما تبيّن مشاعره، ورؤيته، ومواقفه تجاه كثير من القضايا والأشخاص المقربين.