عميدة كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية تحصل على جائزة زمالة الاتحاد العالمي للصيدلة

وطنا اليوم – حصلت الأستاذة الدكتورة رلى درويش عميدة كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية على جائزة زمالة الاتحاد العالمي للصيدلة (FIP)، التي تسلمتها خلال حضورها مؤتمر الاتحاد الدولي للصيدلة الذي عُقد في مدينة بريزبان الأستراليّة.

وتُمنح هذه الجائزة لمن أظهروا قيادة قوية على المستوى الدولي، وتميزوا في العلوم الصيدلانية وممارسة الصيدلة والتعليم الصيدلاني، وساهموا في تقدّم العلوم الصيدلانية والتعليم الصيدلاني وقدّموا الممارسة الأمثل لمهنة الصيدلة، وخدموا الاتحاد الدولي للصيدلة؛ وبهذا تكون درويش أول أكاديمية تحصل على هذه الجائزة في المنطقة.