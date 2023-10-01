بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة

منذ 4 ساعات
الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة

وطنا اليوم:اطلع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة.
وأكد جلالته، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية حضر جانبا منه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة تكثيف التوعية لتسهيل عملية التغيير في النظام التعليمي، حاثا الحكومة على منح هذا الأمر الأولوية.
واستمع جلالته إلى شرح قدمه وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة قال فيه إن السياسات الجديدة لقبول الطلبة في الجامعات والكليات الأردنية تتوافق مع تطوير الثانوية العامة.
وأشار الوزير محافظة، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال الخطوات المرتبطة بخطة سياسات القبول الجديدة تمهيدا لاعتمادها رسميا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:26

هذا ما قاله ابراهيم شاهزادة على نشرة اخبار الثامنة

22:10

كتبها بخط يده.. وصية محمد حسنين هيكل غدا

21:56

محافظة: ضرورة أن يصبح المطعوم المضاد للحصبة إلزامياً في المدارس

20:51

500 دينار غرامة عدم الادلاء بمعلومات للإحصاءات

20:25

مهيدات: عدم تسجيل مطعوم “MR” لدى المؤسسة لا يعني عدم مأمونيته

20:21

هل يوجد مال سياسي لدى الأحزاب ،،، البطاينة يجيب

20:19

الأراضي والمساحة تنوي إطلاق 27 خدمة إلكترونية

20:08

الحكومة: زيادة الصادرات الأردنية للعراق 56%

19:58

عميدة كلية الصيدلة في الجامعة الأردنية تحصل على جائزة زمالة الاتحاد العالمي للصيدلة

19:56

الأردن ورواندا يعفيان مواطنيهما من إجراءات طلب التأشيرة

19:53

حزب العمال الكردستاني يتنبى الهجوم الانتحاري

19:47

الذكاء الاصطناعي

وفيات
شكر على تعاز بوفاة نعمان ابراهيم الزياداتوفيات الأحد 1-10-2023وفيات الجمعة 29-9-2023انتقل الى رحمة الله تعالى الأستاذ محمد عبيدات شقيق الدكتور ذوقان عبيداتالزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة الله