ثاني اغنى رجل في العالم قيد التحقيق

وطنا اليوم – يحقق مكتب المدعي العام في باريس مع الرئيس التنفيذي لشركة LVMH برنارد أرنو ثاني أغنى رجل في العالم، بشأن المعاملات المالية التي تتعلق بالأوليغارشي الروسي (لفظة أطلقت على رجال الأعمال الذين تربحوا من تفكك الاتحاد السوفيتي) نيكولاي ساركيسوف.

وقال محامي مالك LVMH أرنو ردًا على الأخبار المتعلقة بتحقيق غسيل الأموال، إن المزاعم “سخيفة”، وأكد أن المعاملة قيد التحقيق كانت معروفة تمامًا وتم تنفيذها مع الاحترام الكامل للقانون.

وذكرت صحيفة لوموند الفرنسية، الخميس، نقلا عن وحدة الاستخبارات المالية الفرنسية تراكفين، أن ساركيسوف اشترى عقارات في منتجع في جبال الألب بمساعدة قرض من أرنو.

أكد مكتب المدعي العام في باريس، الجمعة، أن تحقيقًا أوليًا جارٍ منذ عام 2022، وأن تقرير “تراكفين” “الذي يلفت انتباه مكتب المدعي العام إلى العمليات المتعلقة بالسيد برنارد أرنو والسيد ساركيسوف، والتي من المحتمل أن تصف أعمال غسيل الأموال، قد تم التحقيق فيه”. تم إلحاقه بهذا الإجراء.”

ورفض مكتب المدعي العام التعليق أكثر على التحقيقات الجارية. ولا يعني التحقيق الأولي بالضرورة ارتكاب مخالفات، ونقلت صحيفة لوموند عن أحد المقربين من أرنو قوله إن الصفقة نُفذت في نطاق القانون الفرنسي.

خسر أرنو، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس أكبر شركة للسلع الفاخرة في العالم وأحد أغنى الرجال في العالم، قضية أمام المحكمة العليا ضد محققي الضرائب الفرنسيين في فبراير بشأن قانونية مداهمة مقر LVMH عام 2019. وتتعلق المداهمة بتحقيق في الاحتيال الضريبي مرتبط بأنشطة في بلجيكا.

نيكولاي ساركيسوف هو شخصية بارزة في شركة التأمين الروسية التابعة لشقيقه سيرجي، RESO-Garantia.

صرح نائب الرئيس التنفيذي لشركة RESO-Garantia، إيجور إيفانوف، لشبكة CNBC يوم الجمعة أنه لم تشارك الشركة ولا نيكولاي ساركيسوف شخصيًا في الصفقة، وأن ساركيسوف لم يلتق بأرنولت مطلقًا.

“تم إدارة الصفقة من قبل وحدة استثمارية صغيرة تستثمر بشكل احترافي في العقارات الأوروبية. وقال إيفانوف في رسالة بالبريد الإلكتروني: “كان الأمر يتعلق بشراء شقق في مبنى قديم في كورشوفيل من مالكين مختلفين من القطاع الخاص، بهدف بيعها لاحقًا إلى أحد المطورين بمجرد شراء المبنى بأكمله”.

“جميع المعاملات تمت من قبل شركات فرنسية، من خلال كتاب العدل الفرنسيين من قبل محامين فرنسيين من جميع الجهات. لقد كانت هذه صفقة عقارية عادية”.

وأضاف أنه لم تتلق الشركة ولا ساركيسوف أي طلب للحصول على وثائق من السلطات الفرنسية.