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سوري توفي قبل 40 يوماً يطق صرخة مدوية من قبره

منذ 5 ساعات
سوري توفي قبل 40 يوماً يطق صرخة مدوية من قبره

زطنا اليوم:في مشهد رعب لا يصدق حتى في الأفلام، تجمع عراقيون بعد أنباء عن سماع صوت من داخل مقبرة في منطقة فايدة شمال الموصل، ما أدى لتدخل السلطات فوراً.
فقد تجمع أهالي منطقة فايدة في الموصل في مقبرة المدينة بعد حديث عن سماع صوت يشبه طرق الباب يخرج من قبر لاجئ سوري توفي قبل نحو 40 يوماً.
ووفق المعلومات، فإن ابنة المتوفى أبلغت أنها سمعت صوتاً قوياً من القبر كأنه شخص يطرق الباب محاولاً الخروج، وشهد آخرون معها بأنهم سمعوا الصوت ذاته، ما دفع أهالي القرية لطلب المساعدة من المسؤولين.
وبينما لم تتأكد تلك المزاعم رسمياً، تجمهر الناس عند القبر ومعهم وسائل إعلام بانتظار حكم القضاء الذي لم يتأخر عليهم، حيث رفض قاضي المدينة الأمر تماماً، مؤكداً أنه لن يسمح أبداً بفتح القبر.

توفي قبل 40 يوماً
يشار إلى أن المتوفى المدفون داخل القبر هو لاجئ سوري عمره 60 عاماً، وكان أصيب بسكتتين في الدماغ ودُفن قبل نحو 40 يوماً.
في حين أثارت هذه القصة جدلاً واسعاً وذهولاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي بانتظار أي جديد قد يطرأ عليها خصوصاً بعد رفض القاضي فتح القبر


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