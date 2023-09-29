منصة إلكترونية للإجابة على استفسارات الطلبة عن القبول الموحد

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن إطلاق منصة إلكترونية خاصة للإجابة على استفسارات الطلبة عن عملية القبول الموحد للعام الجامعي الحالي 2023-2024.

وذكرت الوزارة أن المنصة ستطلق اعتباراً الأحد الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة السادسة مساء.

وأشارت إلى أنه يمكن للطلبة الدخول إلى هذه المنصة وإرسال أي استفسار من خلالها حيث ستتم إجابة الطالب خلال 24 ساعة كحد أقصى.

وأهابت الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور إلى حرم الوزارة خاصة الطلبة القاطنين في محافظات أخرى خارج محافظة العاصمة، حيث يمكنهم الاستفسار من خلال هذه المنصة مع ضرورة متابعة الموقع الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة على الفيسبوك وتويتر للإطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً.

نتائج القبول الموحد

وأعلنت وزارة التعليم العالي الخميس، نتائج القبول الموحد، في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024.

وبلغ عدد الطلبة المتقدمين بطلبات صحيحة للقبول الموحد ومسددين لرسم تقديم الطلب 72763 طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول 39397 طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة غير المرشحين للقبول 33366 طالباً وطالبة.

وأرسلت الوزارة رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية تتضمن نتائج ترشيحهم ضمن قائمة القبول الموحد مساء الخميس.

وتم إعلان قائمة الطلبة المرشحين للقبول على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد على العنوان التالي (www.admhec.gov.jo) حيث يمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في شهادة الثانوية العامة، إضافة إلى الاطلاع على الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية في جميع التخصصات ولمختلف الشهادات.

إساءة الاختيار

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواء الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول، وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2023-2024 ، حيث ستبدأ عمليـة تقـديـم الطلبات اعتباراً من صباح يوم الأحد المقبل الموافق 2023-10-1، وحتى الساعة (12) مساء يوم الأربعاء الموافق 4-10-2023.

الطب وطب الأسنان

ولفتت الوزارة أن الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية للعام الحالي، يسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات بما فيها تخصصا الطب وطب الأسنان، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة، إضافة إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

وفيما يتعلق بالطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية في الأعوام السابقة بمن فيهم طلبة رفع المعدل (المعيدون) يسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى معدل المواد العلمية المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

شهادة الثانوية العامة العربية

أما الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة العربية للعام الحالي 2023، فيسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث إن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على الدول/جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة إضافة إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه، أما الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الأجنبية للعام الحالي 2023، فيسمح لهم بتقديم طلبات انتقال أو سوء اختيار لجميع التخصصات باستثناء تخصصات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، ودكتور الصيدلة، حيث إن المقاعد المقررة للقبول في هذه التخصصات تم توزيعها على جنسية الشهادة الثانوية، وذلك شريطة تحقيق الطالب للحد الأدنى لمعدلات القبول التنافسية لهذه الفئة من الطلبة، إضافة إلى علامة امتحان المفاضلة المطلوب إن وجد، مع ضرورة توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

أبناء الأردنيات

كما تبدأ عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2-10-2023، وحتى الساعة (12) مساء من يوم الأربعاء الموافق 4-10-2023، من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ووفقاً للإجراءات المعلنة سابقاً للطلبة الأردنيين علماً بأن عملية تقديم الطلبات محصورة فقط بالطلبة المحققين لمتطلبات النجاح والالتحاق بالجامعات الرسمية في شهادة الثانوية العامة الأردنية لأول مرة في الدورة الصيفية (العامة) (2023)، أو الدورة التكميلية (2022)، كما يشترط أن يكون الطالب حاصلاً على البطاقة التعريفية لأبناء الأردنيات الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية الأردنية، حيث سيتم إعلان نتائج قبولهم لاحقاً بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات.

الانتقال من تخصص إلى آخر

كما ستبدأ عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة من خلال طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2-10-2023 وتنتهي في تمام الساعة (12) مساء من يوم الأربعاء الموافق 4-10-2023 ، علماً بأن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة المستفيدين من هذه المكرمة والذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة فقط، كما أنها تشمل الانتقال إلى التخصصات باستثناء التخصصات الطبية (الطب، طب الأسنان، دكتور الصيدلة، الصيدلة)، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية، والمدارس ذات الظروف الخاصة للعام الجامعي الحالي 2023-2024 وستقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في التخصص نفسه.

متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات

ودعت الوزارة الطلبة بعد إعلان نتائج القبول الموحد الذين تم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات التي تم ترشيحهم للقبول فيها للتعرف والاستفسار عن الإجراءات اللازم تنفيذها والوثائق المطلوبة لاستكمال عملية التسجيل في كل جامعة