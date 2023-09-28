بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

قبول 1155 طالبا وطالبة في تخصص الطب بالجامعات الرسمية

منذ 30 ثانية
قبول 1155 طالبا وطالبة في تخصص الطب بالجامعات الرسمية

وطنا اليوم:قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، الخميس، إن 1155 طالب طب جرى قبولهم.
وأضاف أن هذا الرقم رغم تخفيض عدد المقاعد،مشيرا إلى أن معدل قبول الطب في الجامعة الأردنية 98.55% واليرموك 97% والعلوم والتكنولوجيا 98.1% والهاشمية 97.45% والبلقاء التطبيقية 96.8% ومؤتة 96.65%
واشار إلى أن قرابة 40 طالبا معدلاتهم تتخطى 97% لم يضعوا الطب أو طب الأسنان ضمن خياراتهم.
“معدل قبول طب الأسنان في الجامعة الأردنية 97.6% والعلوم والتكنولوجيا 97.15%” وفق الخطيب
وحول اعلان نتائج القبول الموحد قال إنه بعد انتهاء عملية ارسال الرسائل سيتم فتح الموقع الإلكتروني بشكل كامل.
وأضاف: ” العدد النهائي الإجمالي الذين انطبقت عليهم الشروط وقاموا بتسديد الرسوم ودخلوا إلى مرحلة المنافسة هم 72763 طالبا وطالبة لمرحلة البكالوريوس، و11160 طالبا وطالبة لمرحلة الدبلوم المتوسط”.
“عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول من طلبة البكالوريوس 39397 طالبا وطالبة” وفق الخطيب


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:15

ضبط كميات كبيرة من المخدرات بحوزة 10 تجار

20:10

إعلان نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية بالأردن

19:52

استياء حكومي من بطء الانجاز في مستشفى الاميرة بسمة الجديد

19:45

لجنة التحقيق في عزل بايدن: 9 من عائلته استفادوا من منصبه

19:38

العثور على جثة بطلة وادي الذئاب سيدا أوغلو في حديقة عامة

19:21

اجتماع أمني للإطلاع على خطط الطوارئ في الشتاء

19:17

المستشفى الميداني الأردني يوزع مساعدات لأهالي غزة

19:16

تشكيلات وترفيعات وإحالات وانهاء خدمات في وزارة التربية (أسماء)

19:03

امناء نماء يحددون خارطة طريق لكافة الاستحقاقات القادمة

19:02

الأردن يُرشح فيلم إن شاء الله ولد لجوائز الأوسكار

18:59

الإدارة المحلية تعمّم بالاستعداد لفصل الشتاء

16:36

الصحة: تنفيذ حملة التطعيم دون طلب موافقة أولياء الأمور

وفيات
الزميل الصحفي نضال سلامة في ذمة اللهوفاة الإعلامي والمخرج زيد فريزوفيات الخميس 28-9-2023شقيق النائب فراس القضاة الدكتور كمال القضاة رئيس مجلس إدارة بورصة عمان في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 26-9-2023