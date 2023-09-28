قبول 1155 طالبا وطالبة في تخصص الطب بالجامعات الرسمية

وطنا اليوم:قال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، الخميس، إن 1155 طالب طب جرى قبولهم.

وأضاف أن هذا الرقم رغم تخفيض عدد المقاعد،مشيرا إلى أن معدل قبول الطب في الجامعة الأردنية 98.55% واليرموك 97% والعلوم والتكنولوجيا 98.1% والهاشمية 97.45% والبلقاء التطبيقية 96.8% ومؤتة 96.65%

واشار إلى أن قرابة 40 طالبا معدلاتهم تتخطى 97% لم يضعوا الطب أو طب الأسنان ضمن خياراتهم.

“معدل قبول طب الأسنان في الجامعة الأردنية 97.6% والعلوم والتكنولوجيا 97.15%” وفق الخطيب

وحول اعلان نتائج القبول الموحد قال إنه بعد انتهاء عملية ارسال الرسائل سيتم فتح الموقع الإلكتروني بشكل كامل.

وأضاف: ” العدد النهائي الإجمالي الذين انطبقت عليهم الشروط وقاموا بتسديد الرسوم ودخلوا إلى مرحلة المنافسة هم 72763 طالبا وطالبة لمرحلة البكالوريوس، و11160 طالبا وطالبة لمرحلة الدبلوم المتوسط”.

“عدد الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول من طلبة البكالوريوس 39397 طالبا وطالبة” وفق الخطيب