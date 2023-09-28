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إعلان نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية بالأردن

منذ ساعة واحدة
إعلان نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية بالأردن

وطنا اليوم:أعلنت وحدة القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024.
وبلغ العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس (76681) طلب، في حين بلغ العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة الدبلوم المتوسط (12907)، كما بلغ العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية (4602) حتى مساء 31-8-2023.
وأكدت الوحدة حرصها على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية فإن الوحدة أعلنت أيضاً على موقعها الإلكتروني/ قسم قبول طلبة الدبلوم المتوسط الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل تخصص في كل محافظة سواءً للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأردنية أو حملة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية (عربية أو أجنبية)

للإطلاع على نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس اضغط هنا


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