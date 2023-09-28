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عاجل- بدء إرسال نتائج القبول الموحد برسالة نصية (رابط )

منذ 6 ساعات
عاجل- بدء إرسال نتائج القبول الموحد برسالة نصية (رابط )

 

وطنا اليوم – بدأت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات على أرقام هواتفهم الخلوية التي قاموا بتخزينها في طلبات الالتحاق تتضمن نتائج ترشيحهم.
في حين سيتم لاحقاً نشر نتائج الترشيح إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لجميع فئات الشهادات على الموقع الإلكتروني للوحدة، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمصداقية الذي تنتهجه الوحدة. الرابط هنا 
وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين سيتم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي سيتم ترشيحهم للقبول فيها، وذلك لمعرفة تفاصيل ومواعيد استكمال إجراءات التسجيل في تلك الجامعات/ الكليات.

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