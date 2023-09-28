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إجلاء 23 أسدا من السودان والوجهة الأردن وامريكا

منذ 5 ساعات
إجلاء 23 أسدا من السودان والوجهة الأردن وامريكا

وطنا اليوم:أفاد مدير حديقة السودان للحياة البرية بالخرطوم، عثمان صالح، بأنه سيتم إجلاء عدد من الأسود من الحديقة إلى خارج السودان، بسبب الحرب.
وأضاف صالح بأن منظمات في كل من الولايات المتحدة والأردن أبدت استعدادها في استضافة الأسود.
وسيتم أجلاء 23 أسدا إلى خارج السودان، وسيتم توزيع بقية الحيوانات إلى محميات طبيعية في ولايات السودان الأخرى، وفقا لصالح.
وأفاد بأن السبب الرئيسي لنقل الحيوانات هو وقوع الحديقة داخل منطقة الباقير بجنوب الخرطوم، وهي منطقة تشهد قتالا عنيفا بين الجيش وقوات الدعم السريع، مما عرض الحديقة للقصف عدة مرات.
وأسفر القصف عن إصابة لبوة بمقذوف، بالإضافة إلى تعرض الحديقة إلى عمليات نهب طالت سياراتها التي تستخدم في نقل الموظفين وتوفير الأطعمة للحيوانات.
وعملية الاجلاء ستتم في غضون الأيام المقبلة إما عبر ميناء أو مطار بورتسودان


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