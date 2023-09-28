رابط استخراج نتائج القبول الموحد في الأردن 2023

وطنا اليوم:تُعلن في الأردن، مساء الخميس، نتائج القبول الموحد في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024.

ويمكن للطلبة الذين نجحوا في امتحانات الثانوية العامة التوجيهي لعام 2023 والطلبة الذين نجحوا في امتحان الشامل للتجسير استخراج نتائج اختياراتهم من وحده القبول الموحد فور إعلان وزارة التعليم العالي أسماء الطلبة الذين قبلتهم طلباتهم للالتحاق بدراسة التخصصات في الجامعات الرسمية الأردنية للعام 2023 2024، من خلال الضغط على الرابط ، بإتباع عدة خطوات كالتالي:

– اذهب من وحدة التنسيق الأردنية الموحدة إلى موقع وحدة التنسيق الأردنية الموحدة.

– تسجيل جميع البيانات اللازمة من خلال الموقع، بما في ذلك رقم الطلب.

– كتب بقية بيانات الطالب، مثل الرقم السري والاسم الرباعي.

– انقر فوق عرض النتائج.

– يعرض على الطالب نتائج القبول بالجامعة التي يمكنه الالتحاق بها وتم قبوله بها مبدئيا.

يشار إلى أن الوحدة ستقوم بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات على أرقام هواتفهم الخلوية التي قاموا بتخزينها في طلبات الالتحاق حول نتائج قبولهم.

وبلغ العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس (76681) طلب، في حين بلغ العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة لمرحلة الدبلوم المتوسط (12907)، كما بلغ العدد الإجمالي لطلبات الالتحاق في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية (4602) حتى مساء 31-8-2023.

وكانت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت سابقا أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024، للاستفسار عن قبول طالب الدخول إلى اضغط هنا

وأكدت حرصها على تطبيق أعلى معايير الشفافية والمصداقية فإن الوحدة أعلنت أيضاً على موقعها الإلكتروني/ قسم قبول طلبة الدبلوم المتوسط الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل تخصص في كل محافظة سواءً للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأردنية أو حملة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية (عربية أو أجنبية)، وللإطلاع على هذه الحدود الدنيا اضغط هنا