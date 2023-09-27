منح دراسية للاردنيين بالتخصصات الهندسية بمصر

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر عدد من المنح الدراسية ضمن إطار التبادل الثقافي للعام الجامعي 2023-2024 في برنامج البكالوريوس بتخصصات “كليات الهندسة” في جمهورية مصر العربية، بحيث يدرس الطالب في السنة الأولى مواد علمية وبناءً على تحصيله الأكاديمي في السنة الأولى يتم توزيع الطلبة على التخصصات الهندسية المختلفة بداية السنة الثانية.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنّ شروط التقديم ما يلي:أن يكون الطالب من الجنسية الأردنية ومن الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية فقط الفرع العلمي، والفرع العلمي (حقل طبي)، الفرع العلمي (حقل هندسي) في الدورتين الصيفية للعام 2023 أو التكميلية للعام 2022-2023

ألا يقل معدل الطالب في شهادة الثانوية العامة عن (80%).- تعبئة الطلب المرفق بالإعلان وارساله بعد تعبئته على البريد الالكتروني التالي : dsa@mohe.gov.jo وارفاق صورة عن كشف علامات الثانوية العامة بصيغة pdf.

يمكن تحميل الطلب بالضغط هنا

آلية الترشيح:

سيتم ترشيح الطلبة الحاصلين على أعلى معدل في شهادة الثانوية العامة.

موعد التقديم:

يبدأ موعد تقديم الطلبات للوزارة من خلال البريد الالكتروني التالي : dsa@mohe.gov.jo اعتباراً من تاريخ 26-9-2023 ولغاية الساعة (3) عصراً من يوم الخميس 28-9-2023.

ملاحظات:

لن يتم اعتماد طلبات الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة ما قبل العام 2023.

سيتم اعتماد الطلبات المرسلة من خلال البريد الالكتروني فقط ولن يتم استقبال اي طلب ورقياً