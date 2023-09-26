خريج عمان الأهلية (الحلواني) يحرز أولى ميداليات الأردن بدورة الألعاب الآسيوية للتايكواندو

وطنا اليوم:أحرز لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو وخريج جامعة عمان الأهلية زيد الحلواني أولى ميداليات الأردن في دورة الألعاب الآسيوية (هانغتشو ٢٠٢٢) بحصوله على برونزية منافسات وزن تحت ٦٣ كغم بعد فوزه على اللاعب اللبناني رالف حنينه في ربع النهائي ، وتأهله إلى نصف النهائي .

وقد هنأ الأستاذ الدكتور ساري حمدان رئيس جامعة عمان الأهلية الخريج زيد الحلواني مُتمنياً له حصد مزيد من البطولات، ومواصلة التمثيل المُشرف للأردن.

هذا .. ويتطلع المنتخب الوطني للتايكواندو إلى مواصلة الإنجازات والصعود إلى منصات التتويج بأكبر عدد من اللاعبين في دورة الألعاب الآسيوية الحالية