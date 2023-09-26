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عمان الاهلية تهنىء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

26 سبتمبر 2023
عمان الاهلية تهنىء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة الأستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، يتقدمون بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالتهنئة والتبريك من قيادتنا الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ومن الشعب الاردني ومن أمتنا العربية والأمة الاسلامية ، داعين الله عز وجل ان يعيد هذه الذكرى العطرة المباركة عليهم جميعا بالخير والبركات


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