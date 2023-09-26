عمان الاهلية تهنىء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس مجلس الأمناء دولة الأستاذ عبدالكريم الكباريتي وأعضاء المجلس ورئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني وأعضاء الهيئة ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وطلبة الجامعة، يتقدمون بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالتهنئة والتبريك من قيادتنا الهاشمية وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ومن الشعب الاردني ومن أمتنا العربية والأمة الاسلامية ، داعين الله عز وجل ان يعيد هذه الذكرى العطرة المباركة عليهم جميعا بالخير والبركات
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عاجل – الملك : في مولد نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، نبراس الهدى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير والبركات على الأمتين العربية والإسلامية. كل عام وأنتم بخير
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العياصرة : المقطع المتداول عن موقفي من السعودية.. “خرمشة سياسية” وارث المعارضة “مفرود” أمام الدولة
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