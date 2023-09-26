عمان الاهلية تهنىء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

09:35

عاجل – الملك : في مولد نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، نبراس الهدى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الخير والبركات على الأمتين العربية والإسلامية. كل عام وأنتم بخير