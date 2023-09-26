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اسرة جامعة البترا تهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

26 سبتمبر 2023
اسرة جامعة البترا تهنئ بذكرى المولد النبوي الشريف

وطنا اليوم:أسرة جامعة البترا ممثلة بالأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس جامعة البترا وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الجامعة كافة
يتقدمون من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني
بأصدق آيات التهنئة والتبريك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف داعين الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى على جلالته، والأسرة الهاشمية الكريمة، والشعب الأردني
والأمتين العربية والإسلامية، باليمن والخير والبركات


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