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نتائج القبول الموحد ستكون عبر رسائل نصية وهذه التفاصيل

26 سبتمبر 2023
نتائج القبول الموحد ستكون عبر رسائل نصية وهذه التفاصيل

 

وطنا اليوم – قال مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي/ مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب بأن الوحدة ستعلن مساء يوم بعد غد الخميس الموافق 28-9-2023 نتائج القبول الموحد في الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 2023-2024، في حين أن الوحدة ستعلن مساء يوم السبت القادم الموافق 30-9-2023. نتائج القبول الموحد في كليات المجتمع الأردنية لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2023-2024.

 

 

وأضاف الخطيب بأن الوحدة ستقوم بإرسال رسائل نصية لجميع الطلبة المتقدمين بطلبات على أرقام هواتفهم الخلوية التي قاموا بتخزينها في طلبات الالتحاق تتضمن نتائج ترشيحهم في حين سيتم لاحقاً نشر نتائج الترشيح  إضافةً إلى الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لجميع فئات الشهادات على الموقع الإلكتروني للوحدة، وذلك تحقيقاً لمبدأ الشفافية والمصداقية الذي تنتهجه الوحدة.

وأهاب الخطيب بجميع الطلبة الذين سيتم ترشيحهم للقبول متابعة الإعلانات الصادرة عن الجامعات/ الكليات التي سيتم ترشيحهم للقبول فيها، وذلك لمعرفة تفاصيل ومواعيد استكمال إجراءات التسجيل في تلك الجامعات/ الكليات.


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