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أخر المستجدات
07:47
ساره السهيل تتحدث عن تحولات الكتابة للاطفال في العصر الرقمي
07:08
450 شخصا في العراق بين قتيل وجريح بسبب زفاف
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العياصرة: أنا وزميلي أبوصعيليك اقتنعنا أنه أحنا وزراء
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التعديل الوزاري على حكومة الخصاونة في كاريكاتير الحجاج
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هكذا يروي هنري كيسنجر اسرار حرب 73
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وصية حسين الرواشدة
21:43
السماعين تشهر روياتها “تفوح ناردينا”
20:45
رئيس ديوان المحاسبة: لا يوجد فساد ممنهج في الأردن
20:33
خريج عمان الأهلية (الحلواني) يحرز أولى ميداليات الأردن بدورة الألعاب الآسيوية للتايكواندو
20:32
عمان الاهلية تهنىء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
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جامعات
جامعة فيلادلفيا تهنئ بمناسبة المولد النبوي الشريف
26 سبتمبر 2023
وطنا اليوم:جامعة فيلادلفيا تهنئ بمناسبة المولد النبوي الشريف
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24 ساعة
07:47
ساره السهيل تتحدث عن تحولات الكتابة للاطفال في العصر الرقمي
07:08
450 شخصا في العراق بين قتيل وجريح بسبب زفاف
23:29
العياصرة: أنا وزميلي أبوصعيليك اقتنعنا أنه أحنا وزراء
23:21
التعديل الوزاري على حكومة الخصاونة في كاريكاتير الحجاج
22:51
هكذا يروي هنري كيسنجر اسرار حرب 73
21:48
وصية حسين الرواشدة
21:43
السماعين تشهر روياتها “تفوح ناردينا”
20:45
رئيس ديوان المحاسبة: لا يوجد فساد ممنهج في الأردن
20:33
خريج عمان الأهلية (الحلواني) يحرز أولى ميداليات الأردن بدورة الألعاب الآسيوية للتايكواندو
20:32
عمان الاهلية تهنىء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
20:27
تكريم بنك الإسكان الداعم الرئيسي لمشروع دار نعمة/ محافظة جرش
20:13
وزير المياه والري الجديد يوعز باعداد خطة فاعلة للصيف المقبل
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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ارسل خبرا
سياسة الخصوصية
من نحن