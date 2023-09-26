الخطيب: لا واسطة أو محسوبيات في تنفيذ القبول الموحد

وطنا اليوم:أكد مدير وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، أنه لا توجد واسطة أو محسوبيات في تنفيذ عملية القبول الموحد بل أنظمة وتعليمات وسياسات عامة للقبول.

وقال الخطيب في إدراج له عبر الفيسبوك: “يعلم الله لو كان أحد أبنائي متقدم بطلب للقبول الموحد فإنني لا أملك له شيء زيادة عن أي طالب أو طالبة آخرين إلا النصح والإرشاد وخلاصة الخبرة المتواضعة وهو ما لم أبخل به يوما على أي شخص كائنا من كان”.

ورجح مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، إعلان نتائج القبول الموحد (البكالوريس والدبلوم المتوسط) للعام الدراسي 2024/2023؛ الأسبوع المقبل “على أبعد تقدير”.

وأشار الى إنّه سيتم إرسال رسائل نصية للطلبة المقبولين، ثم سيتم إعلان النتائج ومعدلات القبول عبر الموقع الإلكتروني للقبول الموحد.

ودعا الطلبة المقبولين في القبول الموحد متابعة المواقع الإلكترونية للجامعات التي قُبل فيها لمعرفة مواعيد استكمال التسجيل في الجامعات.