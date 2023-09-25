بحث استعدادات ربط الجامعة الهاشمية بحافلات التردد السريع

وطنا اليوم:بحث رئيس الجامعة الهاشمية فواز الزبون، الاثنين، مع مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم وريكات، استعدادات ربط الجامعة مع خط حافلات الباص السريع التردد الذي يربط العاصمة عمان بالزرقاء.

وأكد وريكات، استمرارية المكرمة الملكية بدعم أجور نقل طلبة الجامعات، وأبرزها الجامعة الهاشمية بواقع 50% على مختلف الخطوط، مشيراً إلى أن طلبة الجامعة يحظون بنسبة الدعم الأكبر بين طلبة الجامعات الأردنية المدعومة.

وأضاف أن دعم أجور نقل الطلبة، يأتي للتخفيف على الطلبة وذويهم وتخفيف العبء المالي المترتب عليهم، مشيراً إلى سعي الهيئة لتعميم خدمة التحصيل (الدفع) الإلكتروني لأجور النقل للمركبات العاملة على خطوط الجامعات على مراحل، لضمان مواكبة التطبيقات الذكية في عملية الدفع وتيسيرها على الطلبة والشركات الناقلة.

وأكد ضرورة متابعة الشركات الناقلة للالتزام بإجراءات السلامة العامة والصيانة الدورية وتوفير التكييف وغيرها من الخدمات الضرورية خدمة للطلبة.

وأشاد الزبون بتعاون الهيئة في نقل طلبة الجامعة، والاستمرار في المحافظة على الجودة والنوعية في تقديم هذه الخدمة.

وأكد أن الجامعة والهيئة، يشكلان فريق عمل واحد لمصلحة الطلبة، والمحافظة على سلامتهم وراحتهم وتوفير خدمة نقل مناسبة لهم.

وأشار شديفات إلى أن الجامعة ستقوم بتوفير إحصائية بأعداد الطلبة وأماكن انطلاقهم لتتمكن الشركات الناقلة من توفير العدد الكافي من الحافلات ووضع برامج للترددات تتناسب وأوقاتهم