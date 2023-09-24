عاجل الجامعة الأردنية تقرر إجراء تشكيلات أكاديمية واسعة – أسماء

وطنا اليوم:قرر رئيس الجامعة الاردنية الدكتور نذير عبيدات الموافقة على اجراء التشكيلات الادارية على نواب عمداء الكليات ومساعديهم للعام الجامعة 2023 / 2024 على النحو الآتي:

قرر مجلس أمناء الجامعة الأردنية خلال جلسة عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عدنان بدران، وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات الموافقة على إجراء التشكيلات الإدارية على نواب عمداء الكليات للعام الجامعي 2023/2024 وعلى النحو الاّتي:

– تكليف الدكتور مفلح ضبعان الحويطات قائم بأعمال عميد كلية اللغات في فرع الجامعة العقبة

– تكليف الآتية اسماءهم كنواب للعمداء، على النحو الآتي:

الدكتور مفلح ضبعان الحويطات قائم بأعمال عميد كلية اللغات في فرع الجامعة العقبة

الدكتور وليد يوسف الصالح الحموري نائب عميد كلية التربية الرياضية لشؤون الطلبة والخريجين

الدكتور ابراهيم مصطفى محمود الطوباسي نائب عميد كلية علوم التأهيل لشؤون الدراسات العليا

الدكتورة لارا سلطان محمود الخليفات نائب عميد كلية علوم التأهيل لشؤون التدريب السريري

الدكتور حمد عقاب حمد السوالقة نائب عميد كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات للشؤون الأكاديمية

الدكتور يزن حسين امين البدارنة نائب عميد كلية الهندسة لشؤون الجودة والاعتماد والتصنيفات العالمية

الدكتورة رند هاني حامد الضمور نائب عميد البحث العلمي للمجلات والخدمات البحثية

الدكتورة اسراء فواز احمد الزغول نائب عميد البحث العلمي للشؤون التطوير وضمان الجودة

الدكتور ايمن صالح محمد البراسنة نائب عميد كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية

الدكتورة فاتن عبدالرحيم صالح الجغل نائب عميد كلية الشريعة لضمان الجودة والتصنيفات العالمية

الدكتور حمزة عبدالله عطية الدريدي نائب عميد كلية التمريض للشؤون الأكاديمية والادارية

الدكتور حسين عبدالكريم حسين الحوامدة نائب عميد كلية اللغات الاجنبية للشؤون الاكاديمية والدراسات العليا

الدكتورة هاله عبدالحليم رضوان ابو طالب نائب عميد كلية اللغات الاجنبية للشؤون الادارية والشراكات

الدكتور عبدالرحمن متعب التخاينه نائب عميد كلية اللغات الاجنبية لشؤون الجودة والاعتماد الدولي والتصنيفات

الدكتورة منى موسى مكازي السليحات نائب عميد كلية الآثار والسياحة

الدكتور احمد عبدالسلام احمد حمدان نائب عميد كلية طب الأسنان لشؤون المستشفى

الدكتور جهاد محمد محمود العناتي نائب عميد كلية العلوم التربوية للشؤون الإدارية

الدكتور اشرف عادل محمود بني محمد نائب عميد كلية الأعمال لشؤون الدراسات العليا

الدكتور فؤاد مرزوق محمود كريشان نائب عميد كلية الأعمال للشؤون الإدارية والتعليم الإلكتروني

الدكتور عبدالحكيم عقلة محمد اخوارشيدة نائب عميد كلية الأعمال لشؤون الشراكات والعلاقات الدولية

الدكتور محمد ايوب سليمان عبدالمجيد نائب عميد شؤون الطلبة للأنشطة الطلابية والخريجين

الدكتور فؤاد اياد فؤاد الخصاونة نائب عميد كلية الفنون والتصميم لشؤون الجودة والتطوير

فيما قرر رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات، بناءاً على تنسيب العمداء، الموافقة على إجراء التشكيلات الإدارية على نواب عمداء الكليات ومساعديهم ورؤساء الأقسام للعام الجامعي 2023/2024 على النحو الآتي :

1- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كليات فرع الجامعة/العقبة المبينة ازاء اسم كل منهم وذلك على النحو الآتي:

كلية اللغات

الدكتور مفلح ضبعان الحويطات رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالنيابة

الدكتور خالد عبدالله عنبر رئيس قسم اللغة الانجليزية وآدابها بالنيابة

الدكتورة محمد المطارنه رئيس قسم اللغة الفرنسية والإنجليزية وآدابها بالنيابة

كلية العلوم الأساسية والبحرية

الدكتور أنس الطوالبة رئيس قسم الأحياء البحرية بالنيابة

ورئيس قسم العلوم الحياتية بالنيابة

ورئيس قسم الرياضيات بالنيابة

كلية الأعمال

الدكتورة رانيه العمري رئيس قسم المحاسبة بالنيابة

الدكتور محمد سلامه المصاروه رئيس قسم ادارة الاعمال بالنيابة

الدكتور علي عبدالهادي شحادة رئيس قسم التمويل بالنيابة

كلية السياحة والفندقة

الدكتور عاهد محمد خليفات رئيس قسم ادارة الفنادق بالنيابة

ورئيس قسم الادارة السياحية بالنيابة

كلية نظم وتكنولوجيا المعلومات

الدكتور رامي الخوالدة رئيس قسم نظم المعلومات الحاسوبية بالنيابة

ورئيس قسم تكنولوجيا معلومات الاعمال بالنيابة

كلية التمريض

الدكتور محمود الكلالدة رئيس قسم التمريض بالنيابة

كلية الحقوق

الدكتور توفيق المجالي رئيس قسم القانون العام بالنيابة

ورئيس قسم القانون الخاص بالنيابة

2- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الإدارية في كلية العلوم التربوية المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي:-

الأستاذ الدكتور عبدالكريم سليم ابراهيم الحداد نائب العميد لشؤون الدراسات العليا

الأستاذ الدكتور رمزي فتحي سعود هارون نائب العميد لشؤون الجودة والإعتماد الدولي والتصنيفات العالمية

الأستاذة الدكتورة سيناريا كامل يوسف فراحنه نائب العميد لشؤون البحث العلمي والتعليم الالكتروني

الدكتور محمد خلف علي الخوالدة مساعد العميد لشؤون الطلبة

الفاضلة سحر يعقوب عبدالله ابو حلو مساعد العميد لشؤون برنامج الدبلوم العالي لاعداد المعلمين

الدكتورة علا عبدالكريم موسى الحويان مساعد العميد لشؤون المدرسة والروضه والحضانه

الفاضلة ميسون احمد محمد الدويري مساعد العميد لشؤون الخريجين والخبرة المدرسية والتدريب الميداني

الأستاذ الدكتور حامد عبدالله علي طلافحة رئيس قسم المناهج والتدريس

الدكتور عبدالسلام فهد نمر العوامرة رئيس قسم القيادة التربوية والأصول بالنيابة

الدكتورة نشروان ناصر حسن طه رئيس قسم علم المكتبات والمعلومات بالنيابة

الدكتور بسام مقبل مجلي العبداللات رئيس قسم الإرشاد والتربية الخاصة بالنيابة

الدكتورة اماني فيصل علي قشمر رئيس قسم علم النفس التربوي بالنيابة

3- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية الأعمال المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي :-

الدكتورة هزار ياسر رشيد الحمود مساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين

الدكتورة ريما وحيد علي الحسن مساعد العميد لشؤون ضمان الجودة

الدكتورة حلا اسماعيل عبدالرحيم زيدان مساعد العميد لشؤون التصنيفات والإعتماد الدولي

الدكتور معتصم محمد محمود الذنيبات رئيس قسم ادارة الأعمال بالنيابة

الدكتور عمر تيسير حسين موافي رئيس قسم المحاسبة بالنيابة

الدكتور محمد ابراهيم ذياب تايه رئيس قسم التمويل بالنيابة

الدكتور سامر وائل عبداللطيف حمادنه رئيس قسم التسويق بالنيابة

الدكتور محمد خالد عبدالمهدي النوايسة رئيس قسم نظم المعلومات الادارية بالنيابة

الدكتور محمد فالح احمد الحنيطي رئيس قسم الادارة العامة بالنيابة

الدكتور رعد محمود يوسف التل رئيس قسم اقتصاد الاعمال بالنيابة

4- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية علوم الرياضة المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي:-

الأستاذ الدكتور ابراهيم مفلح عليان الدبايبة نائب العميد لشؤون الدراسات العليا والشؤون الإدارية

الأستاذة الدكتورة ختام موسى محمود اي نائب العميد لشؤون التعلم الإلكتروني والجودة والاعتماد والتصنيفات العالمية

الأستاذ الدكتور زياد محمد حسين ارميلي رئيس قسم علوم الحركة والتدريب الرياضي

الدكتور حسن جمال حسن العوران رئيس قسم التربية البدنية بالنيابة

5- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية الزراعة المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الأستاذ الدكتور نهاد غسان عيسى السميرات نائب العميد

الأستاذ الدكتور جواد طالب اسحق البكري نائب العميد للبحث العلمي والتطوير والشراكات

الأستاذ الدكتور منذر طه رضا الصدر رئيس قسم البستنة والمحاصيل

الدكتورة ريما حسين عبدالله المشعل رئيس قسم التغذية والتصنيع الغذائي بالنيابة

الدكتورة خلود محمد علي العنانبه رئيس قسم وقاية النبات بالنيابة

الدكتور محمد عبدالسميع أحمد طيبة رئيس قسم الاقتصاد والاعمال الزراعية بالنيابة

الدكتورة فيحاء محمد فلاح الشبلي رئيس قسم الأراضي والمياة والبيئة بالنيابة

الاستاذ الدكتور أنس محمد احمد عبدالقادر رئيس قسم الانتاج الحيواني

الأستاذ الدكتور محمد عيسى موسى مجدلاوي مساعد العميد للجودة والاعتماد والتصنيفات الدولية

الأستاذ الدكتور حسام هاني رامز التيتي مساعد العميد لشؤون المحطات الزراعة

الأستاذ الدكتورة لما شريف نجيب البنا الهواري مساعد العميد لشؤون الخريجين

الدكتورة اسماء غالب علي البكري مساعد عميد لشؤون الطلبة

6- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية علوم التأهيل المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي:

الأستاذة الدكتورة سنا محمد نذير حمدي ابو الذهب نائب العميد لشؤون الجودة والإعتماد والبحث العلمي والتصنيفات الدولية

الأستاذ الدكتور خضر جودة يوسف عبدالباقي رئيس قسم علوم السمع والنطق

الدكتور ابراهيم مصطفى محمود الطوباسي رئيس قسم العلاج الطبيعي بالنيابة

الدكتورة مجد باسم محمد جرار رئيس قسم العلاج الوظيفي بالنيابة

الدكتورة امنه زعل رجا الشوابكة رئيس قسم الأطراف الاصطناعية والأجهزة المساعدة بالنيابة

الدكتورة دعاء اكرم احمد الواوي مساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتورة فاتن سعيد رضا عبيدات مساعد العميد لشؤون الخريجين

السيد محمد احمد مصطفى دمهورية ق.أ. مدير عيادة السمع والنطق

7- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية الحقوق المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الأستاذ الدكتور وليد سعود فارس القاضي نائب العميد لشؤون الجودة والتطوير والتصنيفات الدولية

الأستاذ الدكتور عوض رجب خشمان الليمون نائب العميد لشؤون الكلية والدراسات العليا

الدكتور احمد علي محمد قباعة رئيس قسم القانون العام بالنيابة

الدكتور اسماعيل نايف عبدالله الحديدي رئيس قسم القانون الخاص بالنيابة

الدكتورة غفران محمد ابراهيم هلال مساعد العميد لشؤون الطلبة والخريجين والامتحانات

8- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الأستاذ الدكتور أسامه كساب محمد الحرفوشي نائب العميد للشؤون الإدارية والطلبة

الدكتورة ايمان موسى جفال المومني رئيس قسم علم الحاسوب بالنيابة

الدكتورة رنا محمد مصطفى يوسف رئيس قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية بالنيابة

الدكتور يزن ياسين محمود الشمايلة رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بالنيابة

الأستاذ الدكتور عمر سلطان سعود القاضي رئيس قسم الذكاء الإصطناعي

الفاضلة تمارا يوسف عبدالرزاق المراعبة مساعد العميد لشؤون أتمتة اعمال الجامعة

الفاضلة ديمه محمود أحمد سليمان مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة والتصنيفات الدولية

السيد نبيل مصطفى محمد العساف مساعد العميد لشؤون الخريجين

الدكتورة عريب طلال أبو الغنم مساعداً للعميد لتطوير المختبرات والبنية التحتية

محمد سالم محمد العتوم مساعداً للعميد لشؤون تنمية المهارات الطلابية والتدريب

احمد كامل سالم الحويطات مساعداً للعميد لشؤون منصات التعلم الإلكتروني

9- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية الهندسة المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الأستاذ الدكتور سليم مقبل سليم دحابرة نائب العميد للشؤون الاكاديمية

الأستاذ الدكتور اياد ارسلان احمد ابو الفيلات نائب العميد للشؤون الإدارية

الدكتور اسيد جودة محمد مطر مساعد العميد لشؤون التدريب والخريجين

الدكتورة احلام سعود مغصوب الحراحشة مساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتور اشرف عماد جبران الصياغ مساعد العميد لشؤون الحاسوب

الدكتورة رباب عبدالكريم عبدالرحمن اللوزي رئيس قسم الهندسة المدنية بالنيابة

الدكتور وليد محمد خالد الدويك رئيس قسم هندسة الحاسوب بالنيابة

الأستاذ الدكتور ديب اسماعيل عثمان ابو فارة رئيس قسم الهندسة الكيميائية

الدكتور هاني اسامه مراد جملة رئيس قسم الهندسة الكهربائية بالنيابة

الدكتور مضر حامد احمد الزغول رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالنيابة

الدكتور محمد احمد محمد الشبول رئيس قسم الهندسة الصناعية بالنيابة

الدكتور أدهم ياسين محمد الشرقاوي رئيس قسم هندسة الميكاترونكس بالنيابة

الدكتورة ديالا حماد سالم الطراونة رئيس قسم هندسة العمارة بالنيابة

10- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية الآداب المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الأستاذ الدكتور زياد مفضي ايوب مخامرة نائب العميد للدراسات العليا

الدكتور عطا الله رجا محمد الحجايا مساعد العميد للشؤون الثقافية

الدكتورة رهام ابراهيم محمد ابو غبوش مساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتور راكان ايوب علي العدوان مساعد العميد للشؤون الإدارية

الدكتور معاذ هزاع علي الزعبي رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بالنيابة

الدكتور فوزي خالد علي الطواهيه رئيس قسم التاريخ بالنيابة

الدكتورة هند خالد جميل الصرايرة رئيس قسم الجغرافيا بالنيابة

الدكتور احمد سعيد صالح الشيخ علي رئيس قسم علم النفس بالنيابة

الدكتورة منال فتحي أحمد عنبتاوي رئيس قسم العمل الاجتماعي بالنيابة

الدكتورة ميساء نصر الرواشدة رئيس قسم علم الاجتماع بالنيابة

الدكتورة دعاء خليل مصطفى علي رئيس قسم الفلسفة بالنيابة

الأستاذ الدكتور ابراهيم احمد سلامة ابو عرقوب رئيس قسم الصحافة والإعلام والاتصال الرقمي

الدكتورة هنادي احمد الدريبي مساعداً للعميد لشؤون الجودة والإعتماد والتصنيفات الدولية

11- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في عمادة البحث العلمي المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الأستاذ الدكتور أحمد عزات يوسف الجمرة نائب العميد للمشاريع البحثية

الدكتور أحمد محمد علي الملكاوي مساعد العميد للإدارة والحوسبة

الدكتورة هديل علي عطا غزاوي مساعد العميد للتعاون البحثي

12- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للدراسات الدولية المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الدكتور محمد جمال حديثة الخريشة رئيس قسم العلوم السياسية بالنيابة

الدكتورة ديبي ان ابو الغنم رئيس قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية والدراسات الإقليمية بالنيابة

الدكتور وسام فخري الهزايمه رئيس قسم التنمية الدولية بالنيابة

الأستاذ الدكتور وليد خالد نواش ابو دلبوح مساعد العميد لشؤون العلاقات الدولية

الدكتورة شيرا عادل محاسنة مساعداً للعميد لشؤون الجودة والموقع الإلكتروني

الدكتورة ايناس باهر الدباس مساعداً للعميد لشؤون الطلبة والخريجين

13- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية الصيدلة المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الأستاذ الدكتور محمد عيسى محمود صالح نائب العميد

الدكتور يحيى زكريا عبدالقادر طبازة مساعد العميد لشؤون الطلبة

الفاضلة سهى عبدالله عبد المحيسن مساعد العميد لشؤون التدريب

الدكتورة ريما عطا الله جميل حجازين مساعد العميد لشؤون المستشفى وبرنامج دكتور صيدلة

الدكتورة مريم هنطش عبدالجليل عبدالجليل مساعد العميد لشؤون الخريجين

الأستاذ الدكتور خالد علي قدرة الطواها رئيس قسم العلوم الصيدلانية

الأستاذة الدكتورة دينا عبدالرؤوف محمد السبعاوي رئيس قسم الصيدلانيات والتقنية الصيدلانية

الدكتورة شيرين محمد سليمان العيدي رئيس قسم الصيدلة الحيوية والسريرية

الدكتورة لينا علي احمد ذهبية مساعد العميد لشؤون التطوير والجودة والتصنيفات العالمية

14- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية الطب المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الأستاذ الدكتور نافذ محمد صالح ابو طربوش نائب العميد لشؤون الكلية والدراسات العليا

الأستاذ الدكتور كميل موسى جورج فرام نائب العميد لشؤون البحث العلمي

الأستاذ الدكتور هبه محمد وليد راغب كلبونه نائب العميد لشؤون الإمتحانات

الأستاذ الدكتور نخله الياس نخله ابوياغي نائب العميد لشؤون المستشفى

الدكتورة ايناس محمد سلامة الزيادنه مساعد العميد لشؤون الجودة والاتصال والتصنيفات العالمية

الدكتورة فداء محمود احمد ذكر الله مساعد العميد لشؤون الطلبة في الأقسام السريرية والخريجين

الدكتورة مرام يوسف عودة عبدالجليل مساعد العميد لشؤون الطلبة في الاقسام الاساسية

الأستاذ الدكتور عبدالقادر حمدي بطاح رئيس قسم علم الأمراض والأحياء الدقيقة والطب الشرعي

الأستاذ الدكتور سمير خالد حسين الجبعيتي رئيس قسم الجراحة العامة

الأستاذة الدكتورة أسماء سعد حسن باشا رئيس قسم النسائية والتوليد

الأستاذ الدكتور وليد سليمان محمود محافظة رئيس قسم الأشعة والطب النووي

الأستاذ الدكتور خالد رضيان سحيمان الزبن رئيس قسم التخدير والعناية الحثيثة

الدكتور حسام حمدان الحوري رئيس قسم الأمراض الباطنية بالنيابة

الدكتور معتصم فايز الفلاح رئيس قسم الجراحة الخاصة بالنيابة

الدكتور عبير احمد محمد العساف رئيس قسم طب الأطفال بالنيابة

الدكتور سيرين محمود عبدالمجيد الخالدي رئيس قسم طب الأسرة والمجتمع بالنيابة

الدكتورة علياء محمد رشيد شطناوي رئيس قسم علم الأدوية بالنيابة

الدكتور احمد سعيد سالم سالمان رئيس قسم التشريح وعلم الأنسجة بالنيابة

الدكتورة اباء محمد سلامة زيادنة رئيس قسم الفسيولوجيا والكيمياء الحيوية بالنيابة

15- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية الشريعة المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الأستاذ الدكتور محمد محمود احمد ابو ليل نائب العميد للشؤون الأكاديمية

الأستاذ الدكتور رائد نصري جميل ابو مؤنس رئيس قسم الفقه وأصوله

الدكتور علاء الدين محمد أحمد عدوي رئيس قسم أصول الدين بالنيابة

الدكتور باسل يوسف محمد الشاعر رئيس قسم المصارف الإسلامية بالنيابة

الدكتور فادي سعود سليمان الجبور مساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتورة هلا نايف عبدالله المشاقبة مساعد العميد لشؤون الخريجين

16- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية الدراسات العليا المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الأستاذ الدكتورة فريال محمد عثمان ابوعواد نائب العميد لشؤون الكليات الإنسانية

الأستاذة الدكتورة سناء خالد محمد بردويل نائب العميد لشؤون الكليات العلمية والصحية

17- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية العلوم المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الأستاذ الدكتور صابر أحمد دخل الله الروسان نائب العميد

الأستاذ الدكتور كمال عبدالرحيم موسى سويدان نائب العميد لشؤون الطلبة والمختبرات

الدكتور مؤيد يونس محمود الحسينات مساعد العميد لشؤون الجودة والإعتماد والتصنيفات العالمية

الدكتورة ولاء رحاب كامل التميمي مساعد العميد لشؤون الخريجين

الدكتور مراد عبدالجبار محمد احمد رئيس قسم الرياضيات بالنيابة

الأستاذ الدكتور رياض صالح عطية مناصرة رئيس قسم الفيزياء

الأستاذ الدكتور فراس فندي محمود عوادي رئيس قسم الكيمياء

الدكتور مأمون مصطفى ذياب رشيدات رئيس قسم العلوم الحياتية بالنيابة

الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى القيسي رئيس قسم الجيولوجيا

الدكتور احمد عبدالكريم محمد ابو صينية رئيس قسم العلوم الطبية المخبرية بالنيابة

18- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية التمريض المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الأستاذ الدكتورة عبير محمد عبد شاهين نائب العميد للدراسات العليا ولشؤون التصنيفات العالمية

الدكتور ممدوح ياسين فالح الحنيطي رئيس قسم تمريض صحة المجتمع بالنيابة

الدكتور زياد طاهر احمد صالح رئيس قسم التمريض السريري بالنيابة

الدكتورة ديانا هاشم عبدالفتاح عربيات رئيس قسم تمريض صحة الام والطفل بالنيابة

الدكتورة لطيفة علي عبدالقادر دردس مساعد العميد لشؤون الجودة والإعتماد

الفاضلة هدى موسى محمد عمرو مساعد العميد لشؤون الطلبة

الفاضلة تغريد اسامه موسى شواشي مساعد العميد لشؤون التدريب

الفاضلة دعاء يوسف محمد محارمة مساعد العميد لشؤون الخريجين

19- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية اللغات الأجنبية المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الدكتور زيدون علي احمد الشرع مساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتورة دينا فيصل جميل سلمان مساعد العميد لشؤون الخريجين والمجتمع المحلي

الدكتورة حنان جمال محمد الجابري مساعد العميد للبرامج المشترك والتطوير

الفاضلة سكينه عبدالكريم عبدالرحمن علي مساعد العميد للتعلم الالكتروني والمدمج

الدكتور مروان علي سليم الجراح رئيس قسم اللغة الانجليزية وآدابها بالنيابة

الدكتور موسى فالح عليان عيال عواد رئيس قسم اللغة الفرنسية وآدابها بالنيابة

الدكتور محمد عبدالفتاح محمد الاغوات رئيس قسم اللغات الأوروبية بالنيابة

الدكتورة بغداكول اورينسبسر موسى رئيس قسم اللغات الأسيوية بالنيابة

20- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية الآثار والسياحة المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الدكتور جهاد علي احمد الديري رئيس قسم الآثار بالنيابة

الدكتورة ربا أسامة مرزوق سعيسعة رئيس قسم ادارة المصادر التراثية وصيانتها بالنيابة

الدكتور حسين محمد حسين ابراهيم رئيس قسم الإدارة السياحية بالنيابة

الدكتور يزن صفوان خلف التل مساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتور يزن صبحي سالم ابو الحسن مساعداً للعميد لشؤون الجودة والإعتماد والتصنيفات العالمية

21- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية طب الأسنان المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الأستاذة الدكتورة سهى بسام نايف أبو غزالة نائب العميد للشؤون الاكاديمية والادارية

الأستاذ الدكتور محمد حكم احمد محمد الشياب نائب العميد لشؤون الدراسات العليا

الأستاذة الدكتورة مريم محمد سالم العبدالله رئيس قسم طب أسنان الأطفال والتقويم

الأستاذة الدكتورة نجلاء سعيد مقبل دار عودة رئيس قسم جراحة الفم والفكين وأمراض الفم واللثة

الدكتور سري عادل محمد محاسنة رئيس قسم المعالجة الترميمية بالنيابة

الدكتور معتصم أحمد محمد ابو عواد رئيس قسم الاستعاضات السنية المتحركة بالنيابة

الدكتورة روان فواز زهير الكرمي مساعد العميد لشؤون لخريجين

الدكتورة نسرين عبدالرحمن عبدالله السالم مساعد العميد لشؤون الطلبة

الدكتور أحمد خميس حسين الجعفري مساعد العميد لشؤون الامتحانات والتطوير والتصنيفات والاعتماد الدولي

الدكتور محمد حسان محمد البستاني مساعد العميد لشؤون التدريب

الدكتورة اسلام محمد خليل عبدالرحيم مساعد العميد لشؤون الجودة

22- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في كلية الفنون والتصميم المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الاستاذ الدكتور نضال محمود حمد نصيرات نائب العميد لشؤون الاكاديمية

الدكتور عدنان علي احمد المشاقبه رئيس قسم الفنون المسرحية بالنيابة

الدكتور معتصم عزمي بدوي كرابيله رئيس قسم الفنون البصرية بالنيابة

الفاضلة فاطمة محمود محمد الطوالبة مساعد العميد لشؤون الطلبة

السيد مصعب محمود محمد القضاة مساعد العميد لشؤون الخريجين

23- تكليف أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم بالمهام الادارية في عمادة شؤون الطلبة المبينة ازاء اسم كل منهم وعلى النحو الآتي

الأستاذ الدكتور حران قبلان مفلح الرحامنه نائب العميد للشؤون الإدارية

الدكتورة اخلاص خلف حامد الحجوج مساعد العميد لشؤون الجودة والتطوير

الدكتورة هنادي عبدالرزاق احمد بني هاني مساعد العميد لشؤون المنازل الداخلية والإرشاد الطلابي

الدكتور عبدالله امحمد خلف الطراونة مساعد العميد شؤون الطلبة للشؤون القانونية

وقرر عبيدات تكليف الآتية اسماءهم مدراء لمراكز الجامعة وعلى النحو الآتي:.

1. تكليف الدكتورة أمل سالم حسن العواودة الاستاذ في مركز دراسات المرأة قائماً بأعمال مدير مركز دراسات المرأة

2. تكليف الدكتور مروان أحمد طلال الطويل ، الأستاذالمساعد في قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية بكلية الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات قائماً بأعمال مدير مركز تكنولوجيا المعلومات.

3. تكليف الدكتور وائل وليد لطفي الازهري ، الأستاذ في قسم هندسة العمارة بكلية الهندسة قائماً بأعمال مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة.

4. تكليف الدكتور اسماعيل سليمان سالم المزايده، الأستاذ المشارك في قسم اللغة العربية وآدابها قائماً بأعمال مدير اً لمركز اللغات.

5. :- تكليف الدكتورة ريم علي محمد القعدان الفايز ، الأستاذ المساعد في قسم أنظمة المعلومات الحاسوبية بكلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات قائماً بأعمال مدير مركز الابتكار والريادة

6. نقل السيد محمد أحمد مصطفى مصطفى (نائب مدير وحدة) من وحدة القبول والتسيجل الى مركز التنمية وخدمة المجتمع وتكليفه القيام بأعمال مديراً للمركز.

مع استمرار باقي مدراء المراكز في مواقعهم

فيما قرر رئيس الجامعة الأردنية الأستاذ الدكتور نذير عبيدات إجراء التشكيلات الإدارية الآتية:

1- تكليف الدكتور زعبي محمد فاضل الزعبي ، الأستاذ في قسم ادارة الاعمال بكلية الأعمال مستشاراً لرئيس الجامعة لشؤون الاستثمار.

2- تكليف الدكتور نادرمحمد نزال البصول ، الأستاذ في الجراحة العامة بكلية الطب قائماً بأعمال مدير عام مستشفى الجامعةالاردنية.

3- تكليف الدكتور سامح عبدالقادر نمر الزبيدي ، الأستاذ المشارك في قسم الصيدلية الحيوية والسريرية بكلية الصيدلية قائماً بأعمال مدير وحدة الشؤون الدولية .

4- تكليف الدكتور بشار محمد عبدالقادر الصمادي ، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة قائماً بأعمال مدير دائرة الهندسة.

5- نقل السيد وصفي سليمان محمود الخصاونة من دائرة المطبعة إلى مكتب الوقفيات وتكليفه القيام بأعمال مديراً للمكتب

6- نقل السيد جهاد كمال ابراهيم فريج من مكتب الوقفيات إلى وحدة العلاقات العامة والاذاعة ليعمل مديراً لدائرة الإذاعة.

7- نقل السيد محمد الزبيدي من دائرة الامن الجامعي إلى مستشفى الجامعة الاردنية وتكليفه القيام بأعمال مدير دائرة الخدمات المساندة في مستشفى الجامعة الاردنية .

8- نقل السيد عادل سعدالدين علي الثبيتات من دائرة الخدمات المساندة الى عمادة الشؤون الطلبة وتكليفه القيام بأعمال مدير دائرة في عمادة شوؤن الطلبة.

9- نقل السيد احمد الفريحات من مستشفى الجامعة الاردنية الى كلية الآداب وتكليفه القيام بأعمال مساعداً للعميد

10- نقل السيد عبدالله سليمان عبدالله الزبيدي من عمادة شؤون الطلبة الى دائرة الخدمات المساندة وتكليفه القيام بأعمال مديراً لدائرة.

11- نقل الفاضلة لانا محمد محمود محيلان من مستشفى الجامعة الاردنية الى وحدة القبول والتسجيل في الجامعة الاردنية بوظيفة نائب مدير وحدة القبول والتسجيل لشؤون الادارية