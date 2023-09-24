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أكاديميون أردنيون يصدرون كتاب الرّؤية والظّلّ

24 سبتمبر 2023
أكاديميون أردنيون يصدرون كتاب الرّؤية والظّلّ

وطنا اليوم:تامبرة/ فنلندا: ضمن المشروع النّقديّ والأكاديميّ الذي أطلقه “مركز التّنّور الثقافيّ” الذي يرأسه الأديب عبّاس داخل حسن أصدر الكتاب النّقديّ “الرّؤية والظّل: دراسات نقديّة” للأكاديميين الأردنيين: أ. د: سناء شعلان (بنت نعيمة)، وأ. د. منى محيلان، ود. معاذ الزّعبيّ، وثلاثتهم أعضاء هيئة تدريس في الجامعة الأردنيّة/ الأردن.

  الكتاب يقع في 213 صفحة من القطع الكبير، ويتكوّن من إطلالة تمهيديّة وستّة فصول تحتوي على أبحاث نقديّة متخصّصة، وهي على التّوالي: صورة المجتمع الأردنيّ عند أحمد حسن الزّعبيّ في كتاباته السّاخرة، والاستلاب السّياسيّ في القصّة القصيرة الأردنيّة: نماذج مختارة، وأسطرة البطل في (ملحمة جلجامش)، ومآلات الفزع ومحمولاته عند الرّوائيّ أحمد منصور الزّعبيّ: في رواية (صمّ.. بكم.. عمي)، وتشكيل الخوف وترميزاته في روايتي (العُنّة) و(وراء الضّبع) لأحمد منصور الزّعبيّ، وتقنيّات المعمار السّرديّ في رواية (أَدْرَكَهَا النّسيان) لسناء شعلان.


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