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جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر تغذيه سريريه وحميات

24 سبتمبر 2023
جامعة فيلادلفيا تعلن عن حاجتها لتعيين مشرف مختبر تغذيه سريريه وحميات

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين:
“مشرف مختبر تغذيه سريريه وحميات” / كلية العلوم الطبية المساندة

وفقاً للشروط التالية:
أن يكون أردني الجنسية
أن يكون حاصلا على شهادة بكالوريوس في علم الغذاء والتغذية من جامعة معتمده
معدل لا يقل عن جيد
خبره لا تقل عن سنتين في المستشفيات.
شهادة مزاولة مهنة التغذية السريرية في الأردن.
الوثائق المطلوبة:
السيرة الذاتية.
صورة عن كشف علامات الثانوية العامة وكشف علامات شهادة البكالوريوس والمصدقة.
صور عن شهادات الخبرة.
صورة عن شهادة مزاولة المهنة.
صورة شخصية.
صورة عن بطاقة الأحوال المدنية ودفتر العائلة.
تقدم الطلبات الى دائرة شؤون الموظفين في الجامعة، علماً بأن آخر موعد لتقديم الطلبات نهاية
دوام يوم الخميس 28/9/2023م.
للاستفسار: هاتف 4799000/06 فرعي 2694


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