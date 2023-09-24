اللهيان يسخر من الرسومات التي عرضها نتنياهو أمام الأمم المتحدة

وطنا اليوم:قلل وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبد اللهيان من أهمية التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال كلمته أمام الجمعية العام للأمم المتحدة، ساخرا من الرسومات التي عرضها.

وقال عبد اللهيان، لوكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية إن “إسرائيل تعاني من أزمات متراكمة ولا أحد يعير أهمية لتصريحات وتهديدات نتنياهو”.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن “إسرائيل تعيش أضعف فتراتها، وما تفوه به نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس سوى مزحة”.

وأضاف: “أحد المسؤولين المشاركين في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة قال لي إن نتنياهو يجلب معه رسومات طفولته إلى الأمم المتحدة ليرويها للمشاركين!”.

وكان نتنياهو قال خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة، إن التهديد الذي يشكله الزعماء الدينيون في طهران يدفع إسرائيل إلى التقارب مع العالم العربي.

ولطالما استخدم نتنياهو منصة الأمم المتحدة للتحذير من “الخطر الذي تمثله إيران”، وقال “طالما أنا رئيس حكومة إسرائيل، سأبذل كل ما في قدرتي لأمنع إيران من التزود بسلاح نووي”.

وقال نتنياهو إنه يعتقد أن إسرائيل على أعتاب اتفاق سلام تاريخي مع السعودية، معتبرا أنه يتعين ألا يتم إعطاء الفلسطينيين حق الاعتراض على معاهدات السلام الجديدة مع الدول العربية.

وأضاف نتنياهو -في خطابه خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة- أن الاتفاقات المبرمة عام 2020 لتطبيع العلاقات مع عدة دول عربية كانت بمنزلة إشارة إلى “فجر عصر جديد من السلام”، وتابع أن “مثل هذا السلام سيقطع شوطا طويلا نحو إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وخلق شرق أوسط جديد، وسيشجع الدول العربية الأخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل”.

وشدد على أن الطريق الحقيقية نحو سلام حقيقي مع الفلسطينيين يمكن تحقيقه أخيرا، وأضاف “لقد سعيت طويلا للتوصل إلى سلام مع الفلسطينيين، ولكنني أؤمن أيضا بأنه يجب علينا ألا نعطي الفلسطينيين حق النقض (الفيتو) على اتفاقيات سلام جديدة مع دول عربية.

وأشار إلى أن جهود إسرائيل الماضية باءت بالفشل، لأنها استندت إلى فكرة خاطئة مفادها أنه ما لم نتوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين، فإن أي دولة عربية أخرى لن تطبع علاقاتها مع إسرائيل.

ورفض نتنياهو بشدة إصرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطابه أمام الأمم المتحدة -أمس الخميس- على أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط من دون دولة فلسطينية، وتابع: “يمكن للفلسطينيين أن يستفيدوا من السلام الأوسع، ويجب أن يكونوا جزءا من هذه العملية من دون أن يكون لهم حق النقض على العملية”.