الأردن يستورد 84 ألف تابلت في النصف الأول من 2023

وطنا اليوم:بلغت مستوردات الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 84 ألف جهاز “تابلت”، بقيمة إجمالية تقارب 4 ملايين دينار؛ وفق رئيس جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية أحمد علوش.

وتستند أرقام جمعية الرؤيا المتعلقة بالاستيراد لبيانات رسمية مرتبطة بدائرة الجمارك العامة الأردنية.

وقال علوش في رده على استفسارات صحفية إن استيراد الأجهزة اللوحية خلال الربع الثاني من العام الحالي كان مماثلًا تقريبًا لمستويات الربع الأول.

وأوضح أن الأردن استورد أجهزة “تابلت” بقيمة تقارب الـ 2 مليون دينار، من خلال استيراد نحو 30 ألف جهاز في الـ 90 يومًا الأولى من العام الحالي، بينما تم استيراد نحو 54 ألف جهاز بقيمة تجاوزت 1.9 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام 2023.

ولفت علوش إلى أن القطاع قد استورد ما يقارب 303 آلاف جهاز لوحي في العام 2022 بقيمة 7.5 مليون دينار.

وأوضح أن هناك تراجعاً في قيمة الاستيراد بلغ 39 % مقارنة بالعام 2021، الذي شهد استيراد أجهزة بقيمة تجاوز 12 مليون دينار.

وأشار إلى أن الاستيراد كان موزعاً بين أسواق عالمية عدة، ما يعكس التنوع في مصادر الاستيراد والبحث عن الجودة والتكلفة المناسبة.

تأسّست جمعيّة الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلويّة عام 2018 لتكون مظلّة شاملة لقطاع الأجهزة الخلويّة، تمثّل القطاع أمام الجهات الحكوميّة والخاصّة، وتنظّم العلاقات بين التجّار والجهات المعنيّة بالقطاع