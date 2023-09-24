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عمان الأهلية تهنىء بمناسبة اليوم الوطني للسعودية

24 سبتمبر 2023
عمان الأهلية تهنىء بمناسبة اليوم الوطني للسعودية

وطنا اليوم:أسرة جامعة عمان الأهلية ممثلة برئيس وأعضاء مجلس الأمناء ورئيس وأعضاء هيئة المديرين ورئيس الجامعة وأعضاء الهيئتين التدريسية والادارية وطلبة الجامعة يتقدمون بأحر التهاني من المملكة العربية السعودية والشعب السعودي الشقيق بمناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين.
كما يتقدمون بالتهنئة والتبريك من سفارة المملكة العربية السعودية والملحقية الثقافية السعودية في الاردن ومن الطلبة السعوديين الدارسين في الاردن بهذه المناسبة العزيزة .سائلين الله أن يعيدها على المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا بالخيرواليمن والبركات


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